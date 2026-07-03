Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

Jonas Vingegaard trekt ook dit jaar als een van de grote favorieten naar de Tour de France. De Deense kopman van Visma-Lease a Bike mikt op zijn derde eindzege in La Grande Boucle, maar zal dan wel voorbij Tadej Pogacar moeten. Hij beseft dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar gelooft erin.

Jonas Vingegaard trekt met vertrouwen naar de Tour de France. Hij schitterde dit seizoen in Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Giro d'Italia. In La Corsa Rosa duldde hij absoluut geen tegenspraak en werd hij uitstekend bijgestaan door zijn team.

Vingegaard focust op z'n eigen team

Vingegaard kan bij Visma-Lease a Bike in de Tour rekenen op onder meer Sepp Kuss, Matteo Jorgensen en David Pinganzoli. Dat trio zal hem veilig door de bergen moeten loodsen en het op moeten nemen tegen het treintje van Tadej Pogacar. Vingegaard denkt dat het moeilijk is om de twee teams te vergelijken.

"UAE is een heel, heel sterk team. Ze hebben een heel sterke opstelling, maar wij ook", vertelde hij op een persconferentie, geciteerd door WielerFlits. "We hebben een heel sterke ploeg voor de bergen en ook voor de ploegentijdrit."

"Dus in plaats van ons te focussen op wat hun sterke punten zijn, proberen we te focussen op onze eigen sterke punten. We hebben een team gebouwd waar ik vertrouwen in heb", klonk het.

Pogacar is de beste renner ooit

Tadej Pogacar wordt meer dan waarschijnlijk opnieuw zijn grootste uitdager. De Sloveen rijdt dit seizoen op een uitzonderlijk hoog niveau. Vingegaard spaart zijn lof dan ook niet.



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"Ik denk nog steeds dat Tadej waarschijnlijk de beste renner is die er ooit in het peloton is geweest", vertelt hij. "Dat ik in staat ben geweest om hem te lossen, is echt ongelofelijk voor mij."

Vingegaard heeft vertrouwen

"Daar ben ik buitengewoon trots op en het geeft me ook motivatie om te proberen het dit jaar weer te doen. Het geeft me het vertrouwen dat ik een van de jongens ben die hem daadwerkelijk kan uitdagen."

Vingegaard werd al drie keer tweede achter Pogacar en hoopt hem dit jaar nog eens te kloppen in de Tour. Dat lukte hem in zowel 2022 als 2023. De edities daarna werden gewonnen door de Sloveen.