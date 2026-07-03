Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

Tadej Pogacar is misschien wel beter dan ooit dit jaar. Het Sloveense fenomeen wint zowat elke koers waar hij aan de start verschijnt en wil die lijn doortrekken in de Tour de France. De viervoudige Tour-winnaar wil een vijfde eindzege en geniet naar eigen zeggen nog altijd van de koers.

Pogacar is aan een indrukwekkend seizoen bezig. De Sloveen begon zijn seizoen met een indrukwekkende overwinning in Strade Bianche en zegevierde daarna ook Milaan-Sanremo. Daarna won hij zijn derde Ronde van Vlaanderen en werd hij tweede in Parijs-Roubaix. Dat is tot vandaag zijn enige "nederlaag" in 2026 in een eendagskoers.

Zestien koersdagen

In de Ronde van Romanië ging Pogacar door op zijn elan. Hij won er drie ritten en won er alle klassementen, behalve het bergklassement. Tot slot maakte hij ook indruk in de Ronde van Zwitserland door er drie etappes te pakken en het algemeen en het puntenklassement te winnen.

Het zijn indrukwekkende prestaties in een seizoen waarin we Pogacar veel minder aan het werk zien dan in voorgaande jaren. In totaal kwam hij op zestien koersdagen in actie.

Pogacar is er klaar voor

"Ik voel me goed", vertelde Pogacar op een persconferentie voor de Tour, geciteerd door Sporza. "Ik heb minder gekoerst dan normaal, maar ook de trainingskilometers wegen door. Ik denk dat ik er klaar voor ben."

Vorig jaar gaf Pogacar op een bepaald moment een uitgebluste indruk. Maar hij oefent zijn beroep nog altijd graag uit. "Ik geniet al heel mijn leven van koersen, hoor", klonk het geruststellend.



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Vijfde eindzege

"Misschien elk jaar zelfs nog meer, want ik zit in hetzelfde team met dezelfde mensen om me heen. Dan voelt het telkens leuk om terug te keren en fijne momenten met hen te beleven."

Met dat team wil hij dit jaar nog wat meer geschiedenis schrijven. UAE Team Emirates-XRG mikt met zijn kopman op een vijfde eindzege in de Tour de France. Daarmee zou hij toetreden tot het selecte clubje met Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain.