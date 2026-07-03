Tadej Pogacar laat gouden hart zien met schitterend gebaar

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Tadej Pogacar laat gouden hart zien met schitterend gebaar
Foto: © photonews
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Tadej Pogacar is opnieuw de topfavoriet voor de Tour de France. De Sloveen gaat voor zijn vijfde eindzege en wil zich zo aansluiten bij een uitzonderlijk groepje renners. Ondertussen laat de wereldkampioen ook zien dat hij het hart op de juiste plaats heeft.

Tadej Pogacar won de Tour in 2020, 2021, 2024 en 2025 en trekt in een bloedvorm naar de editie van dit jaar. Hij won elke eendagskoers waar hij aan de start verscheen, behalve Parijs-Roubaix. Wat rittenkoersen betreft, won hij de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland.

Pogacar schonk 100.000 euro

Het gevoel zit dus duidelijk goed bij de Sloveen en dat bleek ook op een persconferentie voor de Tour-start eerder deze week. Pogacar gaf er een ontspannen indruk.

Hij sprak er niet alleen over de koers, maar ook over zijn dorp Komenda, waar een zware zomerstorm onlangs veel schade aanrichtte. WielerFlits weet dat hij 100.000 euro schonk na de gebeurtenissen.

Tijd om iets terug te doen

"Ik hoef dat niet te doen, maar mijn buurtgenoten van waar ik ben opgegroeid verloren hun daken", wordt Pogacar geciteerd door de genoemde bron. "Ik denk dat het vrij belangrijk is om een dak boven je hoofd te hebben."

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"Toen ik opgroeide in Komenda was alles voor mij perfect. Alle mensen en mijn buren waren zo aardig. Het was tijd voor mij om iets terug te doen. Dat is alles", aldus Pogacar.

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