Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Dat geeft ons meer opties om tactisch te rijden"

Tadej Pogacar trekt opnieuw als de grote favoriet naar de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates-XRG kan La Grande Boucle dit jaar al voor de vijfde keer winnen en zo geschiedenis schrijven. Hij krijgt daarbij de steun van een sterk team, met onder meer Isaac del Toro.

Tadej Pogacar, Adam Yates, Isaac del Toro, Brandon McNulty, Tim Wellens, Nils Politt, Florian Vermeersch en Felix Großschartner. Dat is de indrukwekkende selectie waarmee UAE Team Emirates-XRG naar de Le Grand Départ trekt. Het is misschien wel de sterkste selectie van de voorbije jaren.

Een vergelijkbare ploeg

"Ik denk dat we een heel sterke ploeg hebben gehad de afgelopen jaren", verklaarde Pogacar op een persbabbel voor de Tour-start, geciteerd door WielerFlits.

"Ik zou niet zeggen dat we ooit een zwakke ploeg hadden. Soms heb je wat meer pech met ziekte en blessures, dus dan lijkt de ploeg wat minder sterk, maar ik denk dat we dit jaar een vergelijkbare ploeg hebben als voorgaande jaren."

Een sterke Isaac del Toro

Pogacar is uiteraard de uitgesproken kopman van zijn team, al beschikt UAE met Isaac del Toro ook over een tweede pion die kan scoren in het algemeen klassement. Del Toro was dit seizoen goed voor de eindzege in de UAE Tour, de thuiskoers van zijn team.

Daarnaast won hij ook de eindklassementen in Tirreno-Adriatico en Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Die laatste rittenkoers stond net voor de Tour gepland, waardoor Del Toro klaar lijkt om goed te presteren in La Grande Boucle.



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Meer opties om tactisch te rijden

"Misschien mikken we met Isaac erbij iets meer op twee klassementsrenners", vertelde Pogacar over de Mexicaan. Dat kan voor- en nadelen hebben. "Dat gaat er misschien aan bijdragen dat het moeilijker koersen wordt, maar we hebben ook meer opties om tactisch te rijden."

Del Toro moet in principe een van de laatste mannen worden om Pogacar af te zetten in de bergen voor het verwachte man-tegen-man-gevecht met Jonas Vingegaard. Als beide kopmannen naar elkaar loeren, kan hij misschien zelfs profiteren en voor een rit gaan.