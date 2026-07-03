Tim Merlier baalt na afzegging voor Tour de France: "Het is jammer"

Tim Merlier trekt met een duidelijk doel naar de Tour de France. Onze landgenoot wil ritten winnen voor Soudal Quick-Step en krijgt om dat te doen een stevige sprinttrein tot zijn beschikking. Ondertussen ziet hij ook meer druk op zijn schouders terechtkomen.

Tim Merlier was tijdens de winter een tijdje out vanwege een knieblessure. Hij keerde terug met een 19e plaats in de GP Jean-Pierre Monseré en schoot daarna meteen raak in de Scheldeprijs.

De vorm is goed

Niet veel later schreef Merlier ook de Ronde van Limburg op zijn naam, om vervolgens drie ritten te pakken in de Ronde van Hongarije. In de Baloise Belgium Tour deed hij daar nog één rit bij. Met de vorm lijkt het dus wel goed te zitten.

"Mijn vorm is goed", geeft hij toe op een persmoment voor de Tour-start, geciteerd door Sporza. "Maar dit is een koers van 3 weken. Ik moet afwachten hoe mijn lichaam daar op reageert."

Overleven in de bergen

Zoals we al aangaven, had Merlier tijdens de winter last van een knieblessure. Hij blijft daardoor een beetje in het ongewisse en weet niet goed hoe hij voor de dag zal komen in de Tour, die lang en slopend is.





"Mijn voorbereiding was niet zoals gewoonlijk en ik heb niet veel ervaring met blessures, dus ik kan het moeilijk inschatten. Maar ik ben een sprinter, hé. In de bergen zal ik dus moeten overleven."

Geen Mikel Landa

Merlier krijgt Bert Van Lerberghe, Jasper Stuyven, Pascal Eenkhoorn en Dylan van Baarle in steun in de sprinttrein van Soudal Quick-Step. Klassementsman Mikel Landa is er niet bij. De Spanjaard sukkelt met een aanslepende rugblessure en moest afzeggen.

"Het is jammer dat we Mikel missen", vindt Merlier. "In de bergen had hij wat druk kunnen wegnemen. Misschien ligt er nu meer druk op mijn schouders." Merlier mikt naar eigen zeggen op winst in één etappe en zou graag het groen eens dragen. Al beseft hij dat meesprinten in de tussensprints veel energie vergt.