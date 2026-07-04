Bakelants ziet opvallende Tour-missie voor Pogacar: "Hij kickt op 'speciallekes'"

De Tour de France staat op het punt om te beginnen. De grote kanonnen maken zich klaar, maar ook de analisten slijpen de messen. Jan Bakelants laat zijn licht schijnen op de komende Tour en denkt dat Tadej Pogacar weleens een opvallende missie in gedachten zou kunnen hebben.

Tadej Pogacar is dé dominante factor in het wielrennen. De Sloveen van UAE Team Emirates-XRG domineert als nooit tevoren en wint zowat overal waar hij start. In het eendagswerk zegevierde hij dit jaar in Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Enkel in Parijs-Roubaix moest hij het onderspit delven (voor Wout van Aert).

Pogacar zoekt iets om zich te amuseren

Daarna zette hij zijn dominantie in de verf in de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland. Hij won in beide rittenkoersen meerdere ritten en stak de eindzege comfortabel op zak. Jan Bakelants denkt dat Pogacar momenteel al fluitend rondrijdt en daarom misschien wel een uitdaging zoekt.

"Als ik alles optel, hoop ik op een boeiende Tour, maar eigenlijk denk ik dat Pogacar iets heel anders in gedachten heeft", zegt Bakelants in Het Laatste Nieuws. "Als ik zijn klimtijden hoor en zie... Die kerel heeft watts op overschot. En hij zoekt iets om zich te amuseren."

Isaac del Toro

Bakelants denkt dat Pogacar zich zou kunnen gaan focussen op ploegmaat Isaac del Toro. "Het zou me niet verbazen als hij er een missie van maakt om Del Toro naast zich op het podium te krijgen. Die twee komen goed overeen, en Pogacar kickt op ‘speciallekes’."

"Ik denk dat hij in de derde week gaat koersen om Del Toro te helpen. Hem kennende zal hij daar meer plezier uit halen dan uit een klassiek wedstrijdverloop."



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Winst in de Tour Auvergne-Rhônes-Alpes

Del Toro moet de eerste luitenant worden van Pogacar. De Mexicaan - nog altijd maar 22 - is zelf aan een sterk seizoen bezig en won onlangs nog de Tour Auvergne-Rhônes-Alpes.

Daarvoor was hij ook al de beste in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico. Hij lijkt dus zeker aanspraak te kunnen gaan maken op een podiumplek in de Tour.