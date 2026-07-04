Benoot ziet gelijkenissen bij Seixas: "Van Aert en Evenepoel kunnen dat bevestigen"

Paul Seixas staat dit jaar voor zijn vuurdoop in de Tour de France. Het goudhaantje van Decathlon CMA CGM wil zich meteen meten met de allerbesten, maar moet het op ervaring uiteraard afleggen tegenover de grote kleppers. Ploegmaat Tiesj Benoot praat over het wonderkind.

Seixas beleeft een schitterend seizoen. Hij was de beste in onder meer de sterk bezette Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl. Vervolgens was hij in Luik-Bastenaken-Luik de enige die Tadej Pogacar lange tijd kon volgen.

Koffiedik kijken

Het creëert alleen maar meer verwachtingen voor zijn vuurdoop in de Tour. Na zijn val in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes hielden de Fransen even hun hart vast, maar Seixas lijkt goed hersteld en bereidde zich intensief voor op La Grande Boucle.

"Zowel voor hem, voor ons als voor de wielerwereld is het koffiedik kijken waar Paul zal eindigen en wat hij kan doen. Maar hij heeft dit jaar al meermaals bewezen dat hij tot hele mooie dingen in staat is", zegt ploegmaat Tiesj Benoot bij Sporza.

Plezier houden

"Ik vind het niet slecht dat hij start. We zullen mooie dingen van hem zien, maar niemand weet wat hij zal doen in die superzware derde week in de Alpen." Benoot probeert de druk af te houden. "Dat hoeft ook nog niet perfect te zijn. Als 19-jarige heb je tijd. Het belangrijkste is dat hij het plezier houdt. Dat is de basis."

De verwachtingen in Frankrijk zijn hoog. Onze zuiderburen wachten sinds 1985 op een nieuwe Franse Tour-winnaar. Bernard Hinault was de laatste die de Fransen deed kirren van plezier en Parijs in het geel haalde. De druk is daardoor groot, weet ook Benoot.





Als Van Aert en Evenepoel

"Al is dat niet evident in Frankrijk, net als in België", aldus de Gentenaar. "Renners als Wout (van Aert) en Remco (Evenepoel) kunnen dat bevestigen. Maar Paul geeft me wel een rustige indruk, alsof het van hem afglijdt. Ik ben benieuwd."

Seixas en co hopen vandaag in de ploegentijdrit een eerste goede prestatie neer te zetten. Om 18.30 uur start Decathlon CMA CGM eraan.