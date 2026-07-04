Ilan Van Wilder kreeg weinig bemoedigend nieuws: "Dan schrik je wel ..."

Voor Ilan Van Wilder is het nog niet het seizoen geweest dat hij voor ogen had. Onze landgenoot van Soudal Quick-Step zag zijn voorjaar verstoord door een virale infectie, maar staat toch aan de start van de Tour de France. Hij doet zijn verhaal.

Ilan Van Wilder begon zijn seizoen met een positieve noot en een elfde plaats in het eindklassement van de UAE Tour. Maar daarna begon de miserie.

In Tirreno-Adriatico haalde hij de eindstreep niet en stapte hij in de vijfde rit uit koers. Van Wilder was geveld door een "doornormale virale infectie", zoals hij het in gesprek met Sporza omschrijft. Maar zijn herstel verliep niet zoals verwacht.

In permanente stressmodus

"Zo had ik geen koorts. Na de Tirreno heb ik tijd genomen om te herstellen, maar ik herstelde niet meer na mijn trainingen", vertelt Van Wilder. "Het leek alsof er een vrachtwagen over mij was gereden nadat ik een inspanning op training had gedaan. Mijn lichaam was in permanente stressmodus."

Van Wilder startte in de Ronde van het Baskenland, maar stapte in de zesde rit uit koers. In de Amstel Gold Race werd hij negentigste. De Waalse Klassiekers draaiden naar eigen zeggen uit op een ramp. Hij reed rond als een wielertoerist en bekeek het dag per dag. Het duurde twaalf weken voordat zijn lichaam opnieuw normaal zou reageren.

Van Wilder kreeg in die periode ook weinig bemoedigend medisch nieuws. "Als de dokter zegt dat zoiets maanden kan aanslepen als je het niet verstandig aanpakt, dan schrik je wel. Gelukkig is het sneller goedgekomen."

Een goede Ronde van Zwitserland

Van Wilder zegt dat hij zeker niet de enige renner was die geveld werd door een virale infectie. Heel wat collega's hadden er ook last van. In de Ronde van Zwitserland kwam onze landgenoot boven water met een vijfde plaats in het eindklassement. Dat geeft hem vertrouwen voor de Tour de France.

"Ik denk dat ik een goed niveau heb. Ik ben goed uit de Ronde van Zwitserland gekomen en ik voel me wel klaar." Van Wilder is de vooruitgeschoven man voor het klassement bij Soudal Quick-Step. Samen met Louis Vervaeke en Valentin Paret-Peintre - vorig jaar succesvol op de Mont Ventoux - mag hij zich uitleven in de bergen.