Jan Bakelants ziet groot voordeel voor Paul Seixas: "Die luxe heeft de rest niet"

Paul Seixas staat voor zijn vuurdoop in de Tour de France. De jonge Fransman van Decathlon CMA CGM Team draagt de hoop van de Franse natie op de schouders en torst dus een pak druk. Jan Bakelants ziet dat de nieuwe wonderboy van het wielrennen een grote luxe heeft.

Seixas is op zijn negentiende aan een uitstekend seizoen bezig. Hij liet zijn talent bewonderen met zeges in de Faun-Ardèche Classic, de Ronde van het Baskenland (drie ritten en de eindzege) en de Waalse Pijl.

Val in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes ging het mis in de voorlaatste etappe. Seixas verloor de controle in een afdaling en ging tegen het asfalt. Hij reed die dag nog uit, maar gaf uiteindelijk op in de slotrit.

De Fransen waren ongerust, maar hun nieuwe chochou zou toch gewoon aan de start van de Tour kunnen verschijnen. Analist Jan Bakelans ziet dat het Tour-parcours in het voordeel is van Seixas.

Seixas kan groeien in de Tour

"Dit is niet de allerlastigste Tour, pas op het einde van de tweede week wordt het écht zwaar. Dit parcours laat toe om lang geruisloos mee te schuiven", zegt Bakelants bij Het Laatste Nieuws.

"Dat geeft bijvoorbeeld Seixas wat tijd om te groeien in de race, en vooral geeft het hem de kans om helemaal te herstellen van zijn val, want ik herhaal: zo’n klap heeft echt wel een impact. Wie weet, zien we dan in de slotweek opnieuw de beste Seixas."



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Verzachtende omstandigheden

Bakelants ziet bovendien verzachtende omstandigheden door de prille leeftijd van de renner. "En zien we die niet: wie gaat het hem kwalijk nemen? De jongen is 19 jaar."

"Over tien jaar tijd heeft hij nog altijd tijd genoeg om te proberen de Tour te winnen. Van de grote namen van vandaag is Seixas de enige die niet zijn hele carrière tegen Pogacar zal moeten opboksen — die luxe heeft de rest niet."

Decathlon CMA CGM start om 18.30 uur

Vandaag komt Seixas voor het eerst in zijn carrière in actie in de Tour. Hij mag meteen een ploegentijdrit afwerken. De start van Decathlon CMA CGM staat gepland om 18.30 uur.