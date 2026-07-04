Maarten Vangramberen ziet een groot gevaar in de Tour voor Tadej Pogacar

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Maarten Vangramberen ziet een groot gevaar in de Tour voor Tadej Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar is de absolute topfavoriet bij de start van de Tour de France. Het Sloveense fenomeen lijkt in de vorm van zijn leven te zitten en koppelt daar ongeziene resultaten aan. Verliezen in de Tour lijkt bijna onmogelijk, maar journalist Maarten Vangramberen ziet toch gevaren.

Pogacar wint schijnbaar met de ogen dicht dit seizoen. In de Ronde van Zwitserland speelde hij met de concurrentie en trok hij in de openingsrit al op 70 kilometer van de streep in de aanval.

Een groot gevaar voor Pogacar

Het is zeker niet de eerste keer dat Pogacar zoiets klaarspeelt. Eerder dit seizoen ging hij er ook in Strade Bianche van ver alleen vandoor. Maarten Vangramberen denkt dat Pogacar zijn krachten in de Tour de France beter spaart.

"Het grote gevaar voor Pogacar is dat hij veel te snel veel te veel energie zal verbruiken. Misschien rijdt hij dan op reserve", vertelt de journalist in Sporza Daily. "In Zwitserland viel hij aan op 70 kilometer van de finish, maar dat had toch ook op 20 kilometer van de aankomst kunnen zijn? Ook bij hem kost dat krachten."

Kleine verschillen tot in de slotweek

De ASO heeft er baat bij dat de Tour spannend blijft tot het einde. "De Tour is wel zo gebouwd dat de verschillen klein zullen zijn tot de slotweek", gaat Vangramberen verder. "Vorig jaar was het een anti-Pogacar-parcours met onder meer Hautacam, de Ventoux en de Col de la Loze, cols waar hij al in de problemen was gekomen."

Vangramberen ziet dat de ASO het dit jaar over een andere boeg gooit en de verschillende klein wil houden tot in de slotweek. Hij fris ook nog even ons geheugen op en geeft de concurrentie hoop. "Vergeet niet dat Pogacar vorig jaar in de slotweek niet top was door kniepijn en het gebrek aan goesting."

Lees ook... Urska Zigart wuift Tadej Pogacar uit voor Tour-start met emotionele boodschap

Vingegaard ligt op de loer

Vooral Visma-Lease a Bike zal op de loer liggen om de zwakke momenten van Pogacar uit te buiten. Met Jonas Vingegaard heeft de Nederlandse formatie op papier dé man in de rangen om de Sloveen van zijn vijfde Tour-zege te houden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
UAE Team Emirates
Tadej Pogacar

Meer nieuws

Urska Zigart wuift Tadej Pogacar uit voor Tour-start met emotionele boodschap

Urska Zigart wuift Tadej Pogacar uit voor Tour-start met emotionele boodschap

11:00
Bakelants ziet opvallende Tour-missie voor Pogacar: "Hij kickt op 'speciallekes'"

Bakelants ziet opvallende Tour-missie voor Pogacar: "Hij kickt op 'speciallekes'"

09:30
TDF LIVE: Van der Poel en co showen nieuwe Tour-truitjes

TDF LIVE: Van der Poel en co showen nieuwe Tour-truitjes

14:25
Tadej Pogacar laat gouden hart zien met schitterend gebaar

Tadej Pogacar laat gouden hart zien met schitterend gebaar

19:40
Ilan Van Wilder kreeg weinig bemoedigend nieuws: "Dan schrik je wel ..."

Ilan Van Wilder kreeg weinig bemoedigend nieuws: "Dan schrik je wel ..."

13:40
Remco Evenepoel mag hopen op een uitzonderlijke Tour de France: "Een héél goede beslissing"

Remco Evenepoel mag hopen op een uitzonderlijke Tour de France: "Een héél goede beslissing"

14:25
Jan Bakelants ziet groot voordeel voor Paul Seixas: "Die luxe heeft de rest niet"

Jan Bakelants ziet groot voordeel voor Paul Seixas: "Die luxe heeft de rest niet"

11:40
Tour-aanpak van Remco Evenepoel zorgt voor grote twijfels bij Jan Bakelants

Tour-aanpak van Remco Evenepoel zorgt voor grote twijfels bij Jan Bakelants

10:30
Benoot ziet gelijkenissen bij Seixas: "Van Aert en Evenepoel kunnen dat bevestigen"

Benoot ziet gelijkenissen bij Seixas: "Van Aert en Evenepoel kunnen dat bevestigen"

08:14
Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

07:00
Jurgen Foré stellig voor de Tour: "Dat heeft níéts met de persoon Evenepoel te maken"

Jurgen Foré stellig voor de Tour: "Dat heeft níéts met de persoon Evenepoel te maken"

08:55
Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Meer opties om tactisch te rijden"

Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Meer opties om tactisch te rijden"

03/07
Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

03/07
Lotto-Intermarché maakte zich grote zorgen om De Lie: "Het was schrikken"

Lotto-Intermarché maakte zich grote zorgen om De Lie: "Het was schrikken"

17:30
Isaac del Toro houdt zijn hart vast voor de Tour: "Zou me niet verbazen"

Isaac del Toro houdt zijn hart vast voor de Tour: "Zou me niet verbazen"

03/07
Vive le Vélo: deze boeiende gasten schuiven aan in de eerste week

Vive le Vélo: deze boeiende gasten schuiven aan in de eerste week

18:35
Kopman heeft slecht nieuws voor de Tour: "Ik werd ziek"

Kopman heeft slecht nieuws voor de Tour: "Ik werd ziek"

16:00
Jasper Philipsen stellig na wijziging Tour-reglement: "Dat lijkt mij onmogelijk"

Jasper Philipsen stellig na wijziging Tour-reglement: "Dat lijkt mij onmogelijk"

15:35
Tim Merlier baalt na afzegging voor Tour de France: "Het is jammer"

Tim Merlier baalt na afzegging voor Tour de France: "Het is jammer"

03/07
Sven Nys duidt de gevaren achter gewichtsverlies Evenepoel

Sven Nys duidt de gevaren achter gewichtsverlies Evenepoel

16:50
Arnaud De Lie geeft medische update vlak voor Tour-start én lonkt naar eerste doel

Arnaud De Lie geeft medische update vlak voor Tour-start én lonkt naar eerste doel

03/07
Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

03/07
Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie: "Zodra dat er bij mij staat ..."

Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie: "Zodra dat er bij mij staat ..."

03/07
Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

03/07
Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"

Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"

03/07
Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

03/07
Chris Froome maakt nieuws bekend dat iedereen al lang vermoedde

Chris Froome maakt nieuws bekend dat iedereen al lang vermoedde

03/07
Evenepoel dient journalist scherp van antwoord: "Typisch voor een Nederlander, ik weet waar je naartoe wil"

Evenepoel dient journalist scherp van antwoord: "Typisch voor een Nederlander, ik weet waar je naartoe wil"

03/07
TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

02/07
🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

02/07
Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

02/07
Kon Van Aert anders wel de Tour rijden? Ploegdokter is stellig: "Dit heeft hem zeker niet geholpen"

Kon Van Aert anders wel de Tour rijden? Ploegdokter is stellig: "Dit heeft hem zeker niet geholpen"

02/07
Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

Pakt Remco met dit geheim wapen meteen het geel? 'Evenepoel legt ultieme cruciale test af'

02/07
Van Hooydonck geeft twijfels toe: "Evenepoel zou soms beter iets langer nadenken voor hij iets zegt"

Van Hooydonck geeft twijfels toe: "Evenepoel zou soms beter iets langer nadenken voor hij iets zegt"

02/07
Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

Eddy Merckx met kritische noot richting Tadej Pogacar: "Jammer ..."

02/07
🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

🎥 Stel je voor: is Evenepoel de back-up voor Lipowitz? "Ik sla mezelf in mijn gezicht terwijl ik het zeg"

02/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jasper Philipsen Eddy Merckx Adrie Van Der Poel Jan Bakelants Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Arnaud De Lie Juan Ayuso Kurt Van De Wouwer Cian Uijtdebroeks Ilan Van Wilder Thomas Dekker Laurens Ten Dam Tejay Van Garderen Yves Lampaert Nathan Van Hooydonck

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved