Maarten Vangramberen ziet een groot gevaar in de Tour voor Tadej Pogacar

Tadej Pogacar is de absolute topfavoriet bij de start van de Tour de France. Het Sloveense fenomeen lijkt in de vorm van zijn leven te zitten en koppelt daar ongeziene resultaten aan. Verliezen in de Tour lijkt bijna onmogelijk, maar journalist Maarten Vangramberen ziet toch gevaren.

Pogacar wint schijnbaar met de ogen dicht dit seizoen. In de Ronde van Zwitserland speelde hij met de concurrentie en trok hij in de openingsrit al op 70 kilometer van de streep in de aanval.

Een groot gevaar voor Pogacar

Het is zeker niet de eerste keer dat Pogacar zoiets klaarspeelt. Eerder dit seizoen ging hij er ook in Strade Bianche van ver alleen vandoor. Maarten Vangramberen denkt dat Pogacar zijn krachten in de Tour de France beter spaart.

"Het grote gevaar voor Pogacar is dat hij veel te snel veel te veel energie zal verbruiken. Misschien rijdt hij dan op reserve", vertelt de journalist in Sporza Daily. "In Zwitserland viel hij aan op 70 kilometer van de finish, maar dat had toch ook op 20 kilometer van de aankomst kunnen zijn? Ook bij hem kost dat krachten."

Kleine verschillen tot in de slotweek

De ASO heeft er baat bij dat de Tour spannend blijft tot het einde. "De Tour is wel zo gebouwd dat de verschillen klein zullen zijn tot de slotweek", gaat Vangramberen verder. "Vorig jaar was het een anti-Pogacar-parcours met onder meer Hautacam, de Ventoux en de Col de la Loze, cols waar hij al in de problemen was gekomen."

Vangramberen ziet dat de ASO het dit jaar over een andere boeg gooit en de verschillende klein wil houden tot in de slotweek. Hij fris ook nog even ons geheugen op en geeft de concurrentie hoop. "Vergeet niet dat Pogacar vorig jaar in de slotweek niet top was door kniepijn en het gebrek aan goesting."



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Vingegaard ligt op de loer

Vooral Visma-Lease a Bike zal op de loer liggen om de zwakke momenten van Pogacar uit te buiten. Met Jonas Vingegaard heeft de Nederlandse formatie op papier dé man in de rangen om de Sloveen van zijn vijfde Tour-zege te houden.