Paul Seixas zet nú al indrukwekkend record op zijn naam in Tour de France

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Paul Seixas zet nú al indrukwekkend record op zijn naam in Tour de France
Foto: © photonews

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Paul Seixas neemt dit jaar deel aan zijn eerste Tour. Het Franse goudhaantje wordt meteen voor de leeuwen gegooid door Decathlon CMA CGM, maar zijn team lijkt er het volste vertrouwen in te hebben. In zijn eerste Tour heeft Seixas zonder ook maar één kilometer gereden te hebben al een record beet.

Seixas gooit hoge ogen dit jaar. De nieuwe wonderboy van het internationale wielrennen rijdt rond alsof hij al jaren meedraait en pakte al enkele indrukwekkende overwinningen.

Zo triomfeerde hij in de altijd sterk bezette Ronde van het Baskenland door er drie ritten en het eindklassement te winnen. Op die manier zette hij zijn status als toptalent al meteen in de verf in een rittenkoers van een week.

Winst in de Waalse Pijl

Niet veel later was hij de sterkste in de Waalse Pijl. Op de Muur van Hoei stond er geen maat op de Fransman, die iedereen moeiteloos uit het wiel knalde.

In Luik-Bastenaken-Luik was hij dan weer lang de enige die kon aanklampen bij Tadej Pogacar. Met een tweede plaats maakte hij opnieuw indruk. Kortom: het gaat snel voor de nog altijd maar negentienjarige Seixas.

De jongste sinds 1937

Dankzij zijn prille leeftijd zet hij nu meteen ook een record neer, want met zijn 19 jaar en 283 dagen is Seixas de jongste deelnemer aan de Tour sinds 1937.

Het zal het enthousiasme in Frankrijk alleen maar doen toenemen. Als hij dan ook nog eens uitblinkt in zijn eerste Tour, is het hek mogelijk helemaal van de dam.

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