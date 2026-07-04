TDF LIVE: Jonas Vingegaard pakt de eerste gele trui
Foto: © photonews
Le Grand Départ van de Tour de France vond dit jaar plaats in de Spaanse stad Barcelona en serveerde deze keer een interessante ploegentijdrit. Jonas Vingegaard mag de eerste gele trui aantrekken.
TDF LIVE: Jonas Vingegaard pakt de eerste gele trui
Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike zijn meteen aan het feest in deze Tour. De Deen had 21 minuten en 47 seconden nodig om de 19,6 kilometer van de ploegentijdrit af te leggen.
Hij deed zo acht seconden beter dan Filippo Ganna, de specialist van Netcompany INEOS. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) legde beslag op de derde plaats op twaalf seconden van Vingegaard. Juan Ayuso (Lidl-Trek) werd vierde op zestien tellen.
Remco Evenepoel moest negentien tellen toegeven. Hij deed wel zestien seconden beter dan Florian Lipowitz, zijn medekopman bij Red Bull-BORA-hansgrohe.
🏆 Stage win for @vismaleaseabike, Yellow Jersey for Jonas Vingegaard!— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
🏆 La victoire pour @vismaleaseabike, le @MaillotjauneLCL pour Jonas Vingegaard !#TDF2026 | @Continental_fr pic.twitter.com/EOmf5Jf5W4
TDF LIVE: Ook Tadej Pogacar is vertrokken!
Iedereen is ondertussen vertrokken. Ook Tadej Pogacar en UAE Team Emirates-XRG zijn eraan begonnen.
De Sloveen mikt op zijn vijfde eindzege in de Tour de France en kan vandaag al meteen een eerst tikje uitdelen.
De snelste tijd is voorlopig voor Netcompany INEOS. Filippo Ganna deed een halve minuut van de tijd van Alpecin-Premier Tech en doet zo een gooi naar de eerste gele trui van deze Tour de France.
Wat kunnen Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? Evenepoel en co hebben bij het tweede tussenpunt een achterstand van twaalf seconden op Netcompany INEOS. Maken ze dat nog goed?
We zijn eraan begonnen in Barcelona! Het Spaanse Caja Rural-RGA kreeg de eer om deze Tour de France op gang te trappen. Ondertussen is de eerste man van die ploeg ook binnen. Dat is Alex Molenaar. Die zette een eerste richttijd neer va 22'59" na de pittige oplopende slotstrook.
Ondertussen is ook de eerste renner van Picnic-PostNL binnen. Dat werd onze landgenoot Robbe Dhondt. Die kwam niet aan de tijd van Molenaar en moet 42 seconden toegeven.
Steeds meer teams gaan van start. Jordan Jegat van TotalEnergies deed dik tien seconden beter dan Molenaar en is de nieuwe virtuele gele trui.
Het is aftellen naar de ploegen van de favorieten. Die komen allemaal na 18.00 uur in actie.
👋 @FCBarcelona #TDF2026 pic.twitter.com/1yzQPHsP9X— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
TDF LIVE: op dit tijdstip begint Remco Evenepoel aan zijn ploegentijdrit
Het is aftellen naar de start van de Tour de France. Die schotelt ons dit jaar een ploegentijdrit voor met start en aankomst in Barcelona. De Montjuïc en de laatste 800 meter worden meer dan waarschijnlijk cruciaal in de strijd om de dagzege.
Remco Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe beginnen eraan om 18.45 uur. Netcompany INEOS - door velen getipt als topfavoriet - moet een half uurtje vroeger aan de bak (18.15 uur).
Paul Seixas en Decathlon CMA CGM zijn om 18.30 uur aan zet. Het slotwoord is voor Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Visma-Lease a Bike rolt om 18.50 uur van het startpodium. UAE Team Emirates-XRG vijf minuten later (18.55 uur).
💪 For the first time since 2019, a team time trial is on the Tour’s schedule! The first @MaillotjauneLCL will be contested on the slopes of Montjuic!— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
💪 Pour la première fois depuis 2019, un chrono par équipe est au programme du Tour ! Le premier Maillot Jaune se jouera sur les… pic.twitter.com/zH6wfdEX25
TDF LIVE: Van der Poel en co showen nieuwe Tour-truitjes
Alpecin-Premier Tech pakt voor de Tour de France opnieuw uit met nieuwe truitjes. Het brengt daarbij opnieuw een eerbetoon aan Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel. Die was enorm populair in Frankrijk en behaalde drie tweede plaatsen in de Tour.
Het team van Van der Poel stelt de truitjes voor op Instagram. We zien de ex-wereldkampioen en Jasper Philipsen in een roze ontwerp met blauwe en witte accenten.
De Merci Poupou x Alpecin-Premier Tech-collectie is beschikbaar in beperkte oplage en kan nu al besteld worden via de website van het team.
We tellen af naar de start van de Tour de France! Le Grand Départ vindt dit jaar plaats in de Spaanse stad Barcelona en serveert deze keer een interessante ploegentijdrit. Wie mag de eerste gele trui aantrekken?
Het lange wachten is voorbij. Vandaag start de 113e Tour de France. De renners moeten op de eerste dag aan de bak in een ploegentijdrit van 19,6 kilometer met start en aankomst in de Spaanse stad Barcelona.
Start om 17.05 uur
De start staat gepland om 17.05 uur. De Spaanse formatie Caja Rural is als eerste aan zet. UAE Emirates-XRG en grote favoriet Tadej Pogacar rollen om 18.55 uur als laatste van het startpodium.
De ploegentijdrit belooft meteen spektakel. Het eerste deel is vlak, maar daarna volgt een pittig einde. De renners moeten daarin aan de bak op de Montjuïc (1,1 km aan 5,1%) en krijgen in het slot nog 800 meter voorgeschoteld aan 7%. De aankomst ligt aan het Olympische Stadion van Barcelona.
Meteen een belangrijke dag
De klassementsmannen moeten meteen op de afspraak zijn. Het zijn de tijden van de eerste finisher per ploeg die tellen voor de daguitslag, terwijl voor het algemene klassement wordt gekeken naar de individuele tijd van elke renner. Dat maakt deze ploegentijdrit extra interessant en belangrijk.
Geel voor Evenepoel?
Remco Evenepoel en Red Bull-BORA-hangrohe dromen van de gele trui, maar ook UAE Team Emirates en Visma-Lease a Bike willen er meteen staan.
Netcompany INEOS heeft onder meer kleppers Filippo Ganna en Joshua Tarling in de rangen. Voorts is het uitkijken naar onder meer Lidl-Trek, Decathlon CMA CGM en Alpecin-Premier Tech.
🤔 New Team Time Trial format? Don’t worry, the riders got you covered before Saturday’s opening Team Time Trial at the #TDF2026. ⏱️— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2026
🤔 Nouveau format du chrono par équipes ? Pas de panique, les coureurs s’occupent de tout vous expliquer avant le chrono par équipes d’ouverture… pic.twitter.com/W75UDIjZWn
Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief