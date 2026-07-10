🎥 Wilde uitspraak! Ex-winnaar vermoedt dat Vingegaard ... de Tour niet uitrijdt: ''Een gebroken man gezien''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Wilde uitspraak! Ex-winnaar vermoedt dat Vingegaard ... de Tour niet uitrijdt: ''Een gebroken man gezien''
Foto: © photonews

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Wat een beeld. Op het gelaat van Jonas Vingegaard viel af te lezen dat hij er helemaal doorheen zat aan de aankomst in Gavarnie-Gèdre. Hij boog ook het hoofd bij het passeren van de streep. Misschien was dat wel symbolisch.

In THEMOVE vreest Bradley Wiggins, de Tourwinnaar van 2012, voor wat we nog van de Deen te zien wullen krijgen. ''Het is de vraag hoe het Vingegaard zal vergaan de komende weken. Ik heb het vermoeden dat Vingegaard deze koers niet uitrijdt.'' In de studio komt daar meteen reactie op, want dat vinden ze een wilde uitspraak.

''Ja, dat is wild, maar hey, we zitten hier om onze mening te geven. Ik zeg niet dat dit zeker gaat gebeuren. Ik wil niet dat het gebeurt, we willen het niet zien gebeuren. We zijn zes dagen ver in deze Tour de France en we hebben gezien wat we gezien hebben op de top van die klim. Ik heb gewoon een gebroken man gezien', aldus Wiggins.

Vingegaard al vaker de tweede beste

Het is niet nieuw voor Vingegaard om de tweede beste man in koers te zijn. ''De laatste jaren was hij steeds positief toen hij tweede stond. Hij wilde Pogacar het vuur aan de schenen blijven leggen en hem tot het uiterste drijven tot Parijs. Hoeveel jaren wil je dat doen en dan toch tweede eindigen? Er is niet veel dat hij kan doen in deze koers.''

Is er misschien meer aan de hand? Vingegaard verloor ook tijd op de achtervolgende groep naarmate de rit vorderde. ''Er ligt misschien ook een onderliggende ziekte aan de basis, dat weten we niet. Hij draagt nog altijd een mondmasker voor de start van ritten. Hij verloor nog altijd tussen de twee en drie minuten.''

Vingegaard moet eerder achterom kijken


Vingegaard is al drie keer als tweede gefinisht in de Tour de France, in 2021, 2024 en 2025. Dit jaar lijkt een tweede plaats opnieuw het hoogst haalbare. Hoewel hij zelf strijdvaardig blijft, lijkt hij eerder achterom te moeten kijken. Hopelijk krijgt Wiggins geen gelijk en haalt Vingegaard wel op zijn minst het einde van de Tour.

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