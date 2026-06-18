Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland



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Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google! Er werd vandaag opnieuw volop gekoerst. Onder meer in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland. Deze renners waren aan het feest.



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