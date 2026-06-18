Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland
Foto: © photonews
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Er werd vandaag opnieuw volop gekoerst. Onder meer in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland. Deze renners waren aan het feest.
Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland
In de Baloise Belgium Tour stond het in de sterren geschreven dat we opnieuw een sprint zouden krijgen. Dat was ook het geval op de Wandelaar, waar Tim Merlier (Soudal Quick-Step) aan het feest was. Onze landgenoot timede perfect en klopte Olav Kooij en Jasper Philipsen. Na zijn tweede plaats van gisteren was het nu dus raak voor onze landgenoot.
🚴🇧🇪 | Tim Merlier herstelt de orde in de Baloise Belgium Tour. Hij wint de sprint op de boulevard van Knokke-Heist door onder meer Olav Kooij te verslaan! 🙌🇧🇪 #BaloiseBelgiumTour— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 18, 2026
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Ook in de Ronde van Zwitserland stond de tweede rit op het programma. Na de demonstratie van gisteren van Tadej Pogacar was vandaag Romain Grégoire de sterkste. De Fransman van Groupama-FDJ United haalde het vanuit de vlucht, al kwam Pogacar in het slot nog stevig opzetten. Onze landgenoot Emiel Verstrynge eindigde als zevende.
🚴🇨🇭 | Romain Gregoire was op papier de snelste van de kopgroep en brengt dat ook in de praktijk. De Fransman pakt de 1e World Tour zege van 2026 voor FDJ! Bart lemmen komt helaas net tekort. 🇫🇷 #TourdeSuisse— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 18, 2026
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Koers LIVE: Lidl-Trek rouwt na triest overlijden
Lidl-Trek getuigt zijn medeleven op X. "We zijn diep getroffen door het tragische overlijden van Shane O’Brien", klinkt het.
"Iedereen bij Lidl-Trek betuigt zijn oprechte medeleven aan onze Future Racing-renner Liam O’Brien en zijn familie na het tragische verlies van zijn broer, Shane." Liam O'Brien (21) was op het moment van het overlijden aan de slag in de Giro Next Gen en stapte meteen uit koers.
"Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden, teamgenoten en dierbaren van Shane in deze ongelooflijk moeilijke tijd." De 16-jarige Shane O'Brien botste volgens The Irish Times op een geparkeerde vrachtwagen.
We are devastated to learn of the tragic passing of Shane O’Brien.— Lidl-Trek (@LidlTrek) June 17, 2026
Everyone at Lidl-Trek extends their heartfelt condolences to our Future Racing rider Liam O’Brien and his family following the tragic loss of his brother, Shane.
Our thoughts are with Shane’s family, friends,… pic.twitter.com/gw4VGk24lM
Vandaag staat de tweede rit op het programma in de Baloise Belgium Tour. Heel wat Belgen hopen mee te doen voor de zege, waaronder ook Tim Merlier. Die moest gisteren genoegen nemen met de tweede plek, maar wil vandaag meer.
Tim Merlier beet zich gisteren goed vast in het wiel van Biniam Girmay (NSN Cycling), maar raakte er niet meer over. Girmay mocht zo als eerste de paarse leiderstrui aantrekken in de Baloise Belgium Tour.
Vandaag staat er opnieuw een kans op het programma voor de sprinters. Het peloton krijgt 188 kilometer voorgeschoteld die zo goed als vlak zijn. Er is eerst een lokale ronde in Merelbeke-Melle, waarna het pak zich naar de kust verplaatst.
De Wandelaar
Daar staat een lokaal parcours op de planning in Knokke-Heist van om en bij de twintig kilometer. De finish ligt op De Wandelaar, waar waarschijnlijk een sprint zal volgen.
Tim Merlier is dan altijd een van de favorieten. "Het is opnieuw een parcours met wat nerveuze stroken en enkele kasseistroken", vertelde onze landgenoot voor de start aan Het Nieuwsblad.
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Merlier wil een rit winnen
"Het peloton zal soms wel wat nerveus zijn, maar ik verwacht wel een sprint. Het doel is om een ritoverwinning binnen te halen in de Ronde van België en dan zien we wel of die rode trui eraan verbonden blijft of niet."
Baloise Belgium Tour🇧🇪 Stage 2— Cycling Predictorspt (@Cyclingpredpt) June 17, 2026
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Tim Merlier
⭐️⭐️⭐️⭐️Philipsen, Kooij
⭐️⭐️⭐️Girmay, Wærenskjold, Kanter
⭐️⭐️Fretin, De Kleijn, Crabbe, De Schuyteneer
⭐️Teutenberg, Jeannière, Biesterbos, Kubis, Dekker
Sprint, think tommorow finish should be less chaotic and that favours… pic.twitter.com/duKMPNOPgd
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