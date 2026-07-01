Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Lotte Kopecky waarschuwt: "Het blijft de Tour ..."
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Lotte Kopecky zal de komende periode volledig focussen op de voorbereiding op de Tour de France Femmes. Die wedstrijd start op 1 augustus en zal er dus snel zijn. De meervoudige wereldkampioene is ambitieus voor La Grande Boucle, maar tegelijkertijd ook realistisch.

Kopecky komt net uit de nationale kampioenschappen. Daar liet ze vooral in de wegrit een goed resultaat noteren, maar pakte ze naast de prijzen. In de tijdrit moest ze genoegen nemen met de vierde plek, terwijl ze op de weg de sprint verloor van Shari Bossuyt.

Een intensieve periode

"Maar het BK is gewoon de vervelendste wedstrijd van het hele seizoen", legt ze uit bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb na de Vuelta een redelijk grote break gehad. Ik wist dat ik nog niet de conditie heb waarmee ik wil koersen. Maar het is nog vijf weken tot de Tour. De komende periode is intensief, met veel wedstrijden."

Via de Baloise Ladies Tour (15-19 juli) en de Ronde van Polen (24-26 juli) hoopt Kopecky in topvorm aan de start van de Tour te verschijnen. Ze beseft dat ze nog stappen zal moeten zetten. "Als ik naar die periode tot eind september kijk, zal er nog een mooie groeicurve in moeten zitten."

Een rit winnen zou mooi zijn

Kopecky won in haar carrière al één rit in de Tour (2023) en eindigde dat jaar ook als tweede in het eindklassement. "Een rit winnen zou heel mooi zijn, maar het blijft de Tour", beseft ze.

"Het is niet evident. Het is ook kijken naar de doelen van onze ploeg (SD Worx-Protime, red.) met Anna van der Breggen en Lorena Wiebes. Ik voel wel dat ik een heel goed niveau bereik en daarmee kan spelen voor de toekomst."

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Van der Breggen voor de eindwinst

Van der Breggen gaat na haar derde plaats in de Giro en tweede plaats in de Vuelta volop voor het eindklassement. Kopecky moet haar daarbij helpen waar mogelijk. Lorena Wiebes is dan weer de vooruitgeschoven vrouw in de sprint en voor de groene trui. Ook voor haar zal Kopecky ongetwijfeld een rol spelen.

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