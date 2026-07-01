"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
| Reageer
"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Mathieu van der Poel heeft een haat-liefdeverhouding met de Tour de France. Hoe langer hij La Grande Boucle rijdt, hoe meer hij er echter begint van te houden. Ondertussen kijkt hij ook al verder richting het mogelijke einde.

Hoeveel keer zien we Mathieu van der Poel nog in de Tour de France? Ook dit jaar gaat hij er vol voor gaan en als het even kan ook helpen om Jasper Philipsen aan de groene trui in Parijs te helpen. Hij gaf al aan dat hij steeds meer van de koers is gaan houden.

En dus lijkt het een mooi begin naar de volgende jaren toe. Of zal het snel gedaan zijn met de Tour de France wat Mathieu van der Poel betreft? Want hij heeft ook nog steeds andere doelen op het oog. Met als einddoel Los Angeles.

Mathieu van der Poel zet alles op Los Angeles 2028

In het mountainbiken werd het voor de Nederlander tot op heden nog geen groot succes, zeker niet op de Olympische Spelen. En dus lijkt 2028 wel een mooi moment om afscheid te nemen van alle demonen uit het verleden.

Alleen zou het ook betekenen dat alles moet wijken in de voorbereiding en er dus mogelijk ook geen Tour de France 2028 zal komen voor MvdP. En wat als hij daarna zou stoppen? Dan is het na volgend jaar gedaan met de Tour de France.

Volgt het einde van de carrière van Mathieu van der Poel snel?

"De optie om de Tour de France links te laten liggen ligt op tafel voor 2028, ja. Dan kan het een optie zijn om na het voorjaar volledig te focussen op het mountainbiken en de Olympische Spelen in LA. Dat zal ook de laatste kans zijn, denk ik."

Lees ook... Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

"Wat nadien volgt, is nog een open vraagstuk. Ik kijk nog niet verder vooruit. Misschien zou het wel een mooi einde kunnen zijn. Dan zal ik 33 zijn, dat vind ik een mooie leeftijd. Als ik het niveau nog heb en het nog even graag doe als nu, kan alles. Maar ik zie mezelf niet doorgaan tot mijn 40ste."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

08:30
Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp Naast de fiets

Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp

09:30
KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

09:08
In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

07:30
Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

07:00
Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

19:45
Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen

21:30
Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

20:08
Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

14:40
UPDATE CONTRACTEN: Lidl-Trek haalt groot talent naar de profploeg

UPDATE CONTRACTEN: Lidl-Trek haalt groot talent naar de profploeg

18:46
Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

15:40
Partners Van Aert, Evenepoel en Nys gaan uit hun dak na nieuws over aanstaand vaderschap Van der Poel Naast de fiets

Partners Van Aert, Evenepoel en Nys gaan uit hun dak na nieuws over aanstaand vaderschap Van der Poel

30/06
🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

17:40
Hilarische kwinkslag van Tom Boonen over babynieuws Van der Poel krijgt zelfs Roxanne aan het lachen Naast de fiets

Hilarische kwinkslag van Tom Boonen over babynieuws Van der Poel krijgt zelfs Roxanne aan het lachen

12:40
Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

16:40
Iconische prestatie van Van Aert ... deed zoontje Jan Bakelants kwaad weglopen

Iconische prestatie van Van Aert ... deed zoontje Jan Bakelants kwaad weglopen

11:40
UPDATE TDF-selecties: Merlier en Uijtdebroeks op zoek naar Tour-succes

UPDATE TDF-selecties: Merlier en Uijtdebroeks op zoek naar Tour-succes

13:40
Visma-Lease a Bike haalt opgelucht adem met het oog op Tour de France: kleine ramp vermeden

Visma-Lease a Bike haalt opgelucht adem met het oog op Tour de France: kleine ramp vermeden

30/06
"Evenepoel? Seixas? Meest zinderende deelnemersveld ooit verandert zo weinig in het Pogačar-tijdperk" Opinie

"Evenepoel? Seixas? Meest zinderende deelnemersveld ooit verandert zo weinig in het Pogačar-tijdperk"

30/06
Dumoulin zet Vingegaard en heel Visma | Lease a Bike met voeten op de grond: "Ze missen Van Aert maar..."

Dumoulin zet Vingegaard en heel Visma | Lease a Bike met voeten op de grond: "Ze missen Van Aert maar..."

30/06
Zware tegenslag en hard verdict voor Gianni Vermeersch na valpartij: Belg heeft breuk opgelopen

Zware tegenslag en hard verdict voor Gianni Vermeersch na valpartij: Belg heeft breuk opgelopen

30/06
Uitkijken naar bébé VDP! Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels komen met prachtig nieuws

Uitkijken naar bébé VDP! Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels komen met prachtig nieuws

29/06
Concrete problemen benoemd: De Gendt vindt het niet eerlijk wat Evenepoel overkomt

Concrete problemen benoemd: De Gendt vindt het niet eerlijk wat Evenepoel overkomt

29/06
🎥 Ex-renner ziet problematisch domino-effect door het afhaken van Van Aert: "Het is voor de eerste keer"

🎥 Ex-renner ziet problematisch domino-effect door het afhaken van Van Aert: "Het is voor de eerste keer"

29/06
Naesen en Van Avermaet geloven niets van Red Bull-verhaal over 'alfaman' Evenepoel: "Het klopt niet"

Naesen en Van Avermaet geloven niets van Red Bull-verhaal over 'alfaman' Evenepoel: "Het klopt niet"

29/06
"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

29/06
Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

29/06
UPDATE: afscheid van grote naam ontlokt reactie bij Thomas De Gendt

UPDATE: afscheid van grote naam ontlokt reactie bij Thomas De Gendt

29/06
Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

29/06
Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen Analyse

Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen

29/06
Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

29/06
Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

29/06
“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

29/06
Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

29/06
Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

29/06
Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

29/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Tim Merlier Wout Van Aert Jan Bakelants Edoardo Affini Daniel Lloyd Jasper Philipsen Lotte Kopecky Adrie Van Der Poel Johan Bruyneel Jens Keukeleire Tejay Van Garderen Eddy Merckx Aike Visbeek Jose De Cauwer Ine Beyen Sandrine Tas Sylvain Moniquet

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved