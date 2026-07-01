"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

Mathieu van der Poel heeft een haat-liefdeverhouding met de Tour de France. Hoe langer hij La Grande Boucle rijdt, hoe meer hij er echter begint van te houden. Ondertussen kijkt hij ook al verder richting het mogelijke einde.

Hoeveel keer zien we Mathieu van der Poel nog in de Tour de France? Ook dit jaar gaat hij er vol voor gaan en als het even kan ook helpen om Jasper Philipsen aan de groene trui in Parijs te helpen. Hij gaf al aan dat hij steeds meer van de koers is gaan houden.

En dus lijkt het een mooi begin naar de volgende jaren toe. Of zal het snel gedaan zijn met de Tour de France wat Mathieu van der Poel betreft? Want hij heeft ook nog steeds andere doelen op het oog. Met als einddoel Los Angeles.

Mathieu van der Poel zet alles op Los Angeles 2028

In het mountainbiken werd het voor de Nederlander tot op heden nog geen groot succes, zeker niet op de Olympische Spelen. En dus lijkt 2028 wel een mooi moment om afscheid te nemen van alle demonen uit het verleden.

Alleen zou het ook betekenen dat alles moet wijken in de voorbereiding en er dus mogelijk ook geen Tour de France 2028 zal komen voor MvdP. En wat als hij daarna zou stoppen? Dan is het na volgend jaar gedaan met de Tour de France.

Volgt het einde van de carrière van Mathieu van der Poel snel?

"De optie om de Tour de France links te laten liggen ligt op tafel voor 2028, ja. Dan kan het een optie zijn om na het voorjaar volledig te focussen op het mountainbiken en de Olympische Spelen in LA. Dat zal ook de laatste kans zijn, denk ik."



Lees ook... Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"›

"Wat nadien volgt, is nog een open vraagstuk. Ik kijk nog niet verder vooruit. Misschien zou het wel een mooi einde kunnen zijn. Dan zal ik 33 zijn, dat vind ik een mooie leeftijd. Als ik het niveau nog heb en het nog even graag doe als nu, kan alles. Maar ik zie mezelf niet doorgaan tot mijn 40ste."