Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

Mathieu van der Poel heeft een haat-liefdeverhouding met de Tour de France. Hoe langer hij La Grande Boucle rijdt, hoe meer hij er echter begint van te houden. Dat is de slotsom van toch wel interessante jaren voor de Nederlander in het peloton.

"Ik zal niet zeggen dat het saai is, maar als je aan de start staat en eigenlijk al weet dat je de hele dag in de gruppetto zal zitten... Dat zijn niet de leukste dagen", opende Mathieu van der Poel een interview bij Het Laatste Nieuws.

Mathieu van der Poel heeft stevige doelen in de Tour de France

"Maar ik kan steeds beter plaatsen dat ze er nu eenmaal bij horen, zeker de laatste twee, drie jaar. Hoe ouder ik word, hoe liever ik eigenlijk ga. Uiteraard zal ik altijd liever eendagskoersen rijden. Daarin kan ik volledig mezelf zijn en mijn ding doen. Maar het is zeker niet zo dat ik met tegenzin naar de Tour vertrek."

Dit jaar ligt het parcours hem vermoedelijk wel minder dan vorig seizoen, toen er verschillende ritten zeker in de eerste week kansen lagen voor de renner. Maar toch wil hij zo goed mogelijk starten aan de Tour de France en mikken op geel en groen met het team. Te beginnen in de ploegentijdrit in Barcelona, waar een goede prestatie nodig zal zijn.

Wat kan zijn team in de ploegentijdrit?

"Misschien kunnen we verrassen. Ik vind het wel een leuke formule. Ook om naar te kijken, omdat de teams zoveel verschillende dingen kunnen doen. In principe ben ik degene die de finale moet rijden, als ik het zo mag noemen", klinkt het bij van der Poel.

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Het geel? "Dat zal sowieso heel moeilijk worden, klinkt het nuchter. Montjuïc in rit twee moet ik misschien wel aankunnen, maar het probleem is dat tegenwoordig ook renners als Pogacar, Evenepoel en Vingegaard vol gaan op zo'n aankomst. Dat maakt het heel lastig voor mij om mee te doen, al ga ik het natuurlijk wel proberen."