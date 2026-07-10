Spanje-België: dit is de pronostiek van Remco Evenepoel en andere Tour-Belgen

De Tour de France raast in een rotvaart verder, maar ondertussen wordt er uiteraard ook een WK voetbal gespeeld. Vanavond neemt België het in de kwartfinales op tegen grootmacht Spanje. Dit is de pronostiek van Remco Evenepoel en co.

België begon aarzelend aan het WK, maar begint steeds beter te spelen. Na een ongelooflijke remontada tegen Senegal werden de Amerikanen zonder moeite opzijgezet. De spanning stijgt voor vanavond. Sporza besloot om voor rit zeven van de Tour dan ook pronostieken te sprokkelen bij enkele Belgen.

Evenepoel gaat zeker kijken

"Ik zal zeker kijken", liet Remco Evenepoel zijn voetbalhart spreken. "Waarschijnlijk zullen we dan nog aan tafel zitten. Mijn pronostiek? 0-1 voor België." Ook Jonas Rickaert zal kijken. "Het wordt wellicht iedereen op zijn eigen kamer, maar ik denk dat de meeste renners wel zullen kijken."

Ook Jasper Philipsen zal een aandachtige toeschouwer zijn, al heeft hij er wat minder vertrouwen in. "Het is niet enorm laat, wat ideaal is. Voor mijn pronostiek ga ik helaas voor 3-1 voor Spanje."

Een speciale avond voor Jürgen Roelandts

Victor Campenaerts volgt het voetbal niet en wil zich concentreren op de Tour. Jürgen Roelandts staat dan weer voor een bijzondere avond. Hij is al ploegleider in dienst bij de Spaanse ploeg Movistar.

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"Ik ben de enige Belg tussen al die Spanjaarden. Ik zal wat tegengas moeten geven vanavond. Ik hoop dat de Belgen 1-0 achterstaan tot de 85e minuut en dan met 1-2 winnen. Ja, dan kan ik hen uitlachen."