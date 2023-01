Sanne Cant staat voelt zich klaar en staat met vertrouwen aan de start in Lokeren

Sanne Cant is opnieuw de topfavoriete om zichzelf op te volgen. Ze komt dan ook met vertrouwen aan de start.

In Lokeren kan Sanne Cant al voor de 14e keer op rij Belgisch kampioen worden en ze is opnieuw topfavoriete. Dat heeft ze te danken aan haar break van een maand. Aan Het Nieuwsblad vertelde ze dat ze die break nodig had om fysiek en mentaal tot rust te komen. Ze had een reset nodig, want de laatste jaren was het te veel en te druk geweest en haar lichaam had daar moeite mee.

Tijdens die rustperiode werkte Cant na enkele dagen rust keihard. Ze werkte vooral aan de korte intensieve inspanningen. Die waren door het wegseizoen weggegaan, terwijl die voor het veldrijden nodig zijn.

In de week voor het BK zakte Cant woensdag niet naar Lokeren af om het parcours te verkennen. Het was volgens haar niet nodig, omdat het nog drastisch zou veranderen. Ze weet dat het een slijkcross zal worden. Cant koos in de plaats daarvan voor een trainingssessie in Lichtaart.