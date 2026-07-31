Ex-dopingzondaar woedend op Gianetti en insinueert dopinggebruik bij UAE: "Door kanker aangetast gezicht"

De ene (gewezen) dopingzondaar is woedend op de andere. Mauro Gianetti moet het ontgelden bij de Franse ex-renner Jérôme Chiotti. De aanleiding is een interview in L'Équipe.

Gianetti, die tijdens zijn eigen actieve carrière een alternatief voor epo gebruikte en daardoor drie dagen in coma lag, noemde zich in het bewuste artikel een slachtoffer van de affaire rond Saunier Duval. Met die ploeg kende hij in 2008 een succesvolle Tour. Tot Riccardo Ricco, die twee ritten had gewonnen, betrapt werd op het gebruik van doping.

Chiotti, die zelf toegaf epo te gebruiken om in 1996 wereldkampioen mountainbike te kunnen worden, uit op Facebook zijn ongenoegen over de slachtofferrol van Gianetti. "Elke ploegleider en elke journalist kent de waarheid. En toch komt er nooit iets naar buiten 'omdat er geen bewijs is."' Zo heeft Chiotti het plots niet meer over Saunier Duval.

Persoonlijke verwijten richting Gianetti

Met die uitspraak suggereert Chiotti onomwonden dat er in het huidige wielrennen sprake is van dopinggebruik bij UAE. "Als ik al voor 99% twijfelde aan UAE, dan doe ik dat na zijn interview voor 100%. De wielersport zal nooit clean zijn met zo'n kerel aan het roer van 's werelds beste team, met dat door kanker aangetaste gezicht van hem."

Zo worden de verwijten wel heel persoonlijk en smerig. Chiotti vindt ook dat de media te weinig kritisch zijn voor Gianetti en vermeldt France TV in het bijzonder. Volgens Chiotti wil niemand er een kwaad woord over zeggen, omdat de show voort moet gaan. Hij zegt zelf dat hij er in Lourdes een kaarsje voor zou branden om Gianetti tegen de lamp te zien lopen.

Speculatie over doping door dominantie Pogacar



Door de dominantie van Pogacar zijn speculaties over dopinggebruik niet nieuw, maar er is inderdaad geen enkel bewijs dat in die richting wijst. Door te suggereren dat UAE wel valsspeelt, haalt Chiotti twee zaken door elkaar. De misstap van Gianetti uit het verleden is onmiskenbaar, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het er nu nog zo aan toegaat.