Koers LIVE: Van Aert reageert nadat hij pelotonsprint wint: "Of ik nu terug ben?"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Koers LIVE: Van Aert reageert nadat hij pelotonsprint wint: "Of ik nu terug ben?"
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Een potentieel belangrijke dag voor Wout van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en met het Circuit Franco-Belge een koers met aankomst in België: dat staat op het programma vandaag. Door het mindere niveau van Van Aert is het de vraag wat mogelijk is.

Kevin Vanbuggenhout

Van Aert reageert nadat hij pelotonsprint wint

Wout van Aert was de snelste in het peloton in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat leverde slechts een elfde plaats op, omdat de kopgroep voorop bleef. "Ik voelde me goed in de finale en kon een goede sprint rijden. Het is altijd jammer als de kopgroep dan voorop kan blijven. We hebben ervoor gekoerst en daar ben ik blij mee", reageert Van Aert bij Cycling Pro Net.

Na enkele mindere dagen is zijn sprintsnelheid wel een opsteker voor Van Aert. "Of ik nu terug ben? Dat weet ik niet. We zagen gisteren al dat de ploeg er stond. Nog de ploegentijdrit winnen nadat ik afhaakte en Ben Tulett lek reed: dat is waanzin. Als zulke jongens voor u rijden, wil je je best doen. We kwamen net tekort."

Kevin Vanbuggenhout

Van Aert ziet kans op ritzege wegglippen

De goed samenwerkende kopgroep is dapper blijven strijden tegen het peloton. Ondanks al het werk van Visma-Lease a Bike doorheen de dag kregen ze dat laatste gat van tien seconden maar niet dicht. Het waren dus de vluchters die sprintten voor de overwinning en het was de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons die deze spurt naar zijn hand zette. Fisher-Black en Vercher werden tweede en derde.

Lars Craps kwam als achtste over de meet. Voor Van Aert was het vloeken, want hij won de sprint van het peloton. Daar koopt hij echter niets voor. Zijn ploeg kreeg iets te weinig hulp, anders zat de zege er voor hem wel in. 

Kevin Vanbuggenhout

Craps (Lotto-Intermarché) mee in de vlucht

Het was in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes lang strijden om een ontsnapping op poten te zetten. Op de Côte de Chougoirand kwam het dan toch tot een samensmelting van twee groepen vluchters. Zo werd een kopgroep gevormd van twaalf man, met daarbij ook de Belg Lars Craps van Lotto-Intermarché.

De vluchters krijgen echter maar een beperkte voorsprong en de op papier zwaarste klim van de dag is reeds achter de rug. Dit lijkt te wijzen op een scenario met een sprint aan de meet. De kansen van Wout van Aert zijn dus nog niet verkeken.

Kevin Vanbuggenhout

Vansevenant valt in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Het is een hectisch begin geweest van de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Er was meteen sprake van enkele valpartijen. Bij een van die crashes was ook Mauri Vansevenant betrokken. De Belg van Soudal Quick-Step trok een pijnlijke grimas toen hij op de grond lag. Zowel hij als zijn fiets werden overeind geholpen door omstaanders. Mooi om te zien dat er nog oog is voor het welzijn van de renners.

Daarna heeft Vansevenant zijn weg kunnen verderzetten. Hopelijk ondervindt hij niet te veel last van de valpartij en kan hij op zijn minst de aankomst van deze etappe halen. 

Een potentieel belangrijke dag voor Wout van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en met het Circuit Franco-Belge een koers met aankomst in België: dat staat op het programma vandaag. Door het mindere niveau van Van Aert is het de vraag wat mogelijk is.

De vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-alpes bevat liefst zes beklimmingen: dat is dus niet van de poes. Er zit echter maar één klim bij van tweede categorie, de rest zou minder zwaar moeten zijn. Bovendien liggen de hellingen allemaal in het eerste deel van de rit. De finale is vlak en biedt dus een mogelijkheid voor Van Aert om te sprinten.

"Er zijn weinig kansen op een sprint, maar vandaag en morgen zijn het wel twee vlakke finales", zegt hij aan Sporza en VTM NIEUWS. "Het zijn mijn beste kansen. Je kunt uw eigen tactiek hebben, maar het hangt ook altijd af van de tactische plannen van anderen. We willen een goede situatie creëren en dan kijken wat onze grootste kans is."

Van Aert probeert beter uit deze week te komen

Van Aert geeft de hoop op een ritzege dus niet zomaar op, hoewel hij niet in zijn beste vorm verkeert. "De vorige dagen hebben duidelijk gemaakt dat ik rustig moet blijven en moet proberen om hier beter uit te komen. Ik sta hier wel anders aan de start dan ik voor deze week had ingeschat." Dat wordt door Van Aert zelf dus niet ontkend.

Het is zoeken naar die oorzaak van die mindere vorm. "Daar valt altijd veel over te zeggen en te analyseren. Voor mij is er niet één duidelijke reden. Het kan snel keren in het wielrennen, we zullen zien wanneer dit zal zijn." Wie weet is dat vandaag al. Geen al te grote achterstand oplopen op de Côte de Chougoirand lijkt de grootste voorwaarde.

Van Aert kan op zoek naar zesde ritzege

Als dat lukt en de vluchters worden binnen schot gehouden, levert dat mogelijkheden op. Er zijn immers geen pure sprinters aanwezig in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert kan op zoek naar zijn zesde ritzege in de geschiedenis van deze koers, na ritzeges in 2019, 2020 en 2022. Dorian Godon lijkt de topfavoriet te zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Criterium du Dauphine
Wout Van Aert

Meer nieuws

Geen Tour voor Van Aert? Belgische analist vindt dat Visma | Lease a Bike vervanger moet klaarhouden

Geen Tour voor Van Aert? Belgische analist vindt dat Visma | Lease a Bike vervanger moet klaarhouden

12:20
Kijker verrast met signaal en De Cauwer trekt conclusie over Pogacar: "Toen kwam Van Aert en was het voorbij"

Kijker verrast met signaal en De Cauwer trekt conclusie over Pogacar: "Toen kwam Van Aert en was het voorbij"

16:10
Grootste ster op Mount Hollywood volgt Remco op: kans voor hem zelf, maar ook voor Van Aert en Van der Poel

Grootste ster op Mount Hollywood volgt Remco op: kans voor hem zelf, maar ook voor Van Aert en Van der Poel

15:10
Dag en nacht verschil met ploeg van Van Aert: UAE-team van Pogacar krijgt enorme veeg uit de pan

Dag en nacht verschil met ploeg van Van Aert: UAE-team van Pogacar krijgt enorme veeg uit de pan

13:20
Is de slechte vorm van Van Aert totale 'miserie'? Zijn trainer komt desondanks met belofte

Is de slechte vorm van Van Aert totale 'miserie'? Zijn trainer komt desondanks met belofte

07:20
Eerste alarmerend signaal verklapt, maar plots ook heel ander geluid over valpartij van Van Aert

Eerste alarmerend signaal verklapt, maar plots ook heel ander geluid over valpartij van Van Aert

10:20
🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

🎥 Pijnlijke beelden van Wout Van Aert, maar Visma Lease a Bike faalt niet

18:00
Ruben Van Gucht neemt er nu nog iets volledig nieuw bij: is hij verslaafd? Naast de fiets

Ruben Van Gucht neemt er nu nog iets volledig nieuw bij: is hij verslaafd?

11:20
De Cauwer geeft zijn ongezouten mening over het moeten lossen van Van Aert

De Cauwer geeft zijn ongezouten mening over het moeten lossen van Van Aert

08:20
Van Gils slaat alarm: "Als Evenepoel en Lipowitz erbij zijn, mogen zulke dingen niet gebeuren"

Van Gils slaat alarm: "Als Evenepoel en Lipowitz erbij zijn, mogen zulke dingen niet gebeuren"

09:20
Met de steun van Oumi (na haar uitje), papa Patrick en mama Agna: Evenepoel stuurt concurrentie een signaal

Met de steun van Oumi (na haar uitje), papa Patrick en mama Agna: Evenepoel stuurt concurrentie een signaal

07:50
Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

Visma Lease a Bike legt eindelijk opvallende aanpak van Wout van Aert uit

09/06
Opvallende woorden over Evenepoel: "Een beetje bedrijfsgeheim"

Opvallende woorden over Evenepoel: "Een beetje bedrijfsgeheim"

07:00
Een fiets van 15.000 euro is nog maar het begin: wat kost een renner in de Tour echt?

Een fiets van 15.000 euro is nog maar het begin: wat kost een renner in de Tour echt?

21:00
Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

Extra uitdaging voor Pogacar is moeilijker dan ooit: Merckx was de allerlaatste

20:00
“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

“Aangegeven bij de ploeg”: deze renner wil niet, maar moet naar de Tour de France

19:00
Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

Soudal Quick-Step rekent op Giro-held: “We kijken ernaar uit”

09/06
Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

Van Damme krijgt nieuw vertrouwen bij Belgian Cycling en droomt al luidop van 2030

09/06
Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

Is het einde van Pogačar in zicht? Ploegbaas doet opvallende voorspelling

09/06
“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

“Nauwelijks een meerwaarde”: Red Bull-BORA-hansgrohe komt met verrassende uitleg

09/06
“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

“Ik vond hem nooit goed”: deze ex-renner waagt zich aan grote uitspraak over Evenepoel

09/06
“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

“Rit op Imodium gereden”: Belgisch renner doet opvallende bekentenis

09/06
16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

16-jarige renner vliegt door ruit van auto op parcours: zo gaat het met hem

09/06
Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Ritwinnaar Charmig krijgt gele kaart in Tour Auvergne-Rhône-Alpes

09/06
📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

📷 Diskwalificatie ging stap verder dan eerst gedacht: politie sleurt renner van fiets

09/06
'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

'Soudal Quick-Step én Lotto-Intermarché strikken elk één jonge Belg'

09/06
Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

Moeten we ons grote zorgen maken? Wout van Aert stuurt duidelijke boodschap naar zijn fans

08/06
Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

Demi Vollering verbaast de wielerwereld met "gigantische coup"

08/06
'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

'Loodzware straf in Giro Women voor Urska Zigart én AG Insurance-Soudal'

08/06
Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

Victor Campenaerts steekt grootste pechvogel in het peloton hart onder de riem

08/06
📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren Naast de fiets

📸 Lotte Kopecky en Axel Merckx delen exclusieve foto's van trouwfeest, bekende namen reageren

08/06
Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

Cian Uijtdebroeks twijfelt niet: dít is zijn indrukwekkende ambitie bij Movistar

08/06
Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

Geen geweldig gevoel bij Wout van Aert: ploegleider is klaarduidelijk over zijn huidige vorm

08/06
Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

Keihard verdict: Brussels Cycling Classic levert renner meerdere breuken op

08/06
De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

De sky is the limit voor deze Belgische renner: "Ik droom van de gele trui"

08/06
Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Van Aert geeft zijn verwachtingen prijs voor de volledige Tour Auvergne-Rhône-Alpes

07/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jose De Cauwer Demi Vollering Mathieu Heijboer Maxim Van Gils Eddy Merckx Lotte Kopecky Dorian Godon Axel Merckx Maarten Wynants Sven Nys Matteo Jorgenson Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Fabio Jakobsen Anna van der Breggen Stanislaw Aniolkowski Victor Campenaerts

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved