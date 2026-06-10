Koers LIVE: Van Aert reageert nadat hij pelotonsprint wint: "Of ik nu terug ben?"

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Een potentieel belangrijke dag voor Wout van Aert in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes en met het Circuit Franco-Belge een koers met aankomst in België: dat staat op het programma vandaag. Door het mindere niveau van Van Aert is het de vraag wat mogelijk is.