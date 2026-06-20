Nieuwe klap voor Visma: Benoot onthult waarom hij geen spijt heeft van vertrek

Tiesj Benoot heeft er nog maar een paar maanden op zitten bij Decathlon CMA CGM, maar de Belg is nu al onder de indruk. Meer zelfs: volgens hem kan zijn nieuwe ploeg zich meten met ex-werkgever Visma-Lease a Bike.

Benoot ziet razendsnelle vooruitgang

Tiesj Benoot heeft weinig tijd nodig gehad om overtuigd te raken van zijn nieuwe werkgever. De Belg verruilde afgelopen winter Visma-Lease a Bike voor Decathlon CMA CGM, een ploeg die de voorbije jaren stevig investeert in groei en innovatie.

In een gesprek met Het Laatste Nieuws klinkt hij opvallend enthousiast. Volgens Benoot zijn de veranderingen binnen de ploeg zelfs op enkele maanden tijd duidelijk zichtbaar.

Grote stappen gezet

Bij zijn eerste uitgebreide uitspraak vat Benoot zijn gevoel krachtig samen. "Er zijn op bepaalde vlakken al grote stappen gezet", zegt hij in Het Laatste Nieuws over de evolutie die hij sinds de winter heeft meegemaakt.

Hij verwijst onder meer naar het testen van nieuw materiaal, een vernieuwde voedingsaanpak en het gebruik van een nieuwe app. Dat zijn volgens de renner geen details, maar signalen dat de ploeg volop inzet op modernisering.

Ook de inbreng van nieuwe renners speelt een rol. Er wordt kennis gedeeld uit andere teams, waardoor verbeteringen sneller worden doorgevoerd.





Vergelijking met Visma

Opvallend is dat Benoot de vergelijking met zijn voormalige ploeg niet uit de weg gaat. Visma-Lease a Bike geldt al jaren als een van de meest vooruitstrevende formaties in het wielrennen.

Toch twijfelt onze landgenoot niet. "Absoluut", antwoordt hij op de vraag of Decathlon CMA CGM op dat vlak vergelijkbaar is. Hij nuanceert wel dat elke ploeg haar eigen werkwijze heeft, maar de ambitie en vernieuwingsdrang zijn volgens hem even groot.

Ambitie voor de toekomst

Benoot voelt vooral dat Decathlon CMA CGM nog lang niet aan zijn plafond zit. "Je voelt aan alles dat dit een ploeg is die vooruit wíl en vooruit kán", klinkt het veelzeggend.

Volgens hem gaat de ontwikkeling zelfs sneller dan gebruikelijk in de wielersport, een sector die traditioneel eerder behoudsgezind is. Met grote talenten en extra investeringen wil de Franse formatie zich steeds nadrukkelijker mengen met de absolute wereldtop.