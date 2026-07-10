🎥 Afscheid in mineur: ex-gele trui geeft op na valpartij en breuk, dit is het keiharde verdict

De droom ligt plots aan diggelen voor deze ex-gele trui. Het is een afscheid in mineur van de Tour voor Torstein Traeen, die in de zesde rit ten val kwam. Nu blijkt dat hij een rib gebroken heeft en de Tour moet verlaten.

Door mee te gaan in de ontsnapping tijdens de vierde rit veroverde de renner van Uno-X het geel. Traeen is geen grote naam, maar kan wel een aardig stukje bergop fietsen. Daarom werd gedacht dat hij nog wel een tijdje in het geel kon blijven en sowieso een beter klassement zou rijden dan voorzien. Sommigen zagen hem in Parijs in de top 10 staan.

Traeen kreeg het in de etappe van donderdag toch zwaarder dan verwacht. Hij verloor zoveel tijd dat hij sportief op het punt stond om zijn gele trui kwijt te geraken, maar dan kwam het moment waarop hij zijn volledig klassement kwijtspeelde. In de afdaling van de Tourmalet maakte hij in een bocht een stuurfout, wellicht door de vermoeidheid.

Traeen raakte het wiel van de ploegmaat die voor hem reed en maakte een zwieper. Het gevolg was dat Traeen hard tegen de grond smakte. Daarna nam hij de nodige tijd om even te blijven zitten en vervolgens te blijven staan. De controle werd uitgevoerd om te zien of hij geen hersenschudding had en daarna reed hij de rit nog uit.

Het had mooi geweest als hij op zijn minst verder had kunnen rijden in de Tour maar dat zit er niet in. Organisator ASO meldt in het medisch bulletin dat Traeen een ribbreuk heeft opgelopen. Het logische gevolg is dat hij opgeeft en niet meer van start gaat in de zevende rit. Hij is ook gewond aan de rechterschouder en rechterelleboog.





Gele truien als troost

Het is heel jammer dat de Noor er op deze manier uit moet gaan. Hij kan zich misschien troosten met zijn paar gele truien en met het feit dat naar verluidt heel wat dames die met hem een relatie willen aangaan hem berichten hebben gestuurd.