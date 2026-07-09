Inspiratie gehaald bij Campenaerts? Gele trui zoekt lief: nog meer dames kunnen hun kans gaan

Leuke verhalen in de marge: ook dat is de Tour. Het zou een tv-show kunnen zijn: gele trui zoekt lief. Dat is wel degelijk wat er aan de hand is. Geïnteresseerde dames kunnen altijd nog een bericht sturen naar Torstein Traeen.

De 30-jarige Noor, sinds het einde van de vierde rit de verrassende gele trui in de Tour de France, is nog single. Zijn ploegmaats bij Uno-X vinden dit de gelegenheid om hier iets aan te doen. Anders Halland Johannessen plaatste op Instagram een foto van Torstein met zijn gele trui en zijn geel leeuwtje in bed in de hotelkamer.

Het bijhorende bericht was een oproep om hem niet te overstelpen met felicitaties. Alleen stond er tussen haakjes: "Behalve als je op zoek bent naar een serieuze relatie en je glimlach hem wel bevalt." Bij Eurosport werd Johannessen dan weer gevraagd naar de reacties die er gekomen zijn van eventueel geïnteresseerde dames.

"Ik denk dat zijn inbox vol zit. We zouden alles eens in een Excel-sheet moeten omzetten en dan kunnen we bekijken wie doorgaat naar de volgende ronde", lacht Johannessen. Een beetje overzicht kan natuurlijk nooit kwaad. Het had evengoed reality tv kunnen zijn. Dat is misschien een ideetje voor na de Tour de France.



Moeten dames dan stoppen met berichten sturen? "Er is nog ruimte voor meer dames", denkt Johannessen. Dit is niet de eerste keer dat wielersport en romance verbonden worden. Victor Campenaerts schreef in de Giro van 2017 op zijn borstkas: "Carlien daten?" Inmiddels vormt Campenaerts een gelukkig koppel met Nel Goerlandt. Zij hebben samen een zoontje: Gustaaf.