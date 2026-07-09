TDF LIVE: Pogacar en Vingegaard reageren na eerste bergrit

Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Het is toch een beetje bang afwachten voor Remco Evenepoel. Overleeft hij zijn zwart beest? Dat zou pas echt veelbelovend zijn voor de komende twee weken. De Tour gaat helaas verder zonder Alex Molenaar, een voormalige bergtrui. Hij heeft een breuk opgelopen bij een valpartij.