TDF LIVE: Pogacar en Vingegaard reageren na eerste bergrit
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Het is toch een beetje bang afwachten voor Remco Evenepoel. Overleeft hij zijn zwart beest? Dat zou pas echt veelbelovend zijn voor de komende twee weken. De Tour gaat helaas verder zonder Alex Molenaar, een voormalige bergtrui. Hij heeft een breuk opgelopen bij een valpartij.
Pogacar en Vingegaard reageren na eerste bergrit
Tadej Pogacar was zo oppermachtig dat hij aan de aankomst genoeg tijd had om Jonas Vingegaard op te wachten. Het is wel een beeld dat kan tellen. ''We hebben elkaar gisteren al opgepept voor de rit van vandaag'', maakte Pogacar in zijn flashinterview duidelijk hoe groot de honger was bij UAE. ''Ik ben al om 7u opgestaan door de opwinding. Dit komt in mijn top 5 van mooiste overwinningen. Ik had eigenlijk liever dat Traeen de gele trui nog kon houden, ik hoop dat hij het oké stelt na zijn val.''
Jonas Vingegaard reageerde onder meer bij Eurosport na de mentale tik die hij moest incasseren. ''Ik ben natuurlijk teleurgesteld, dat moet ik ook zijn. Dit was niet de dag waar ik op hoopte. Ik kon de grote aanval op de Tourmalet niet beantwoorden en de afdaling lag me niet goed. Toch is de strijd nog niet voorbij.''
Pogacar slaat dubbelslag
Na de top van de Tourmalet is Pogacar alleen nog maar verder van Vingegaard weggereden, waardoor de voorsprong van de Sloveen is opgelopen tot maar liefst 2'38''. Zo deelt Pogacar met zijn tweede ritzege meteen een mokerslag van jewelste uit en zet hij de Tour de France nu al helemaal naar zijn hand.
💪 Demonstration der Stärke von Tadej Pogacar. #TDF2026 pic.twitter.com/4HHaTNVfLs— Tour de France - DE (@letour_de) July 9, 2026
Vingegaard is weer op zijn plek uitgekomen en dat is de tweede plaats. De andere grote namen onder de klassementsmannen houden hun kansen op de derde plaats in het algemeen klassement gaaf: zij eindigen in hetzelfde groepje. Del Toro werd derde, Evenepoel mooi vierde.
Evenepoel daalt uitstekend, opgave Uijtebroeks
Remco Evenepoel rijdt een uitstekende afdaling van de Tourmalet. Ooit kreeg hij nog kritiek voor zijn daalwerk, maar nu gebruikt hij op een schitterende manier zijn aerodynamica. Zo rijdt hij het kloofje dicht op de groep met Seixas en Lipowitz, wat uiteraard belangrijk is voor het klassement.
Ondertussen is er ook veel minder goed nieuws op Belgisch vlak. Cian Uijtdebroeks moet opgeven. Hij zal dan toch te ziek zijn om te kunnen doorzetten. Pogacar is op weg naar de gele trui. Dat leek al te gebeuren op sportieve basis, maar is nu helemaal zeker. Traeen raakt het achterwiel van een andere renner en maakt een zwieper.
Pogi en Vingegaard 1 en 2 op de top
Pogacar is de koning van de Tourmalet en heeft op de top een voorsprong van pakweg een halve minuut op zijn eerste achtervolger. Dat is toch weer zijn eeuwige rivaal Jonas Vingegaard, die dus Del Toro achter heeft gelaten. Vingegaard biedt dus dapper weerwerk, maar is voorlopig opnieuw een duidelijke nummer 2 in deze koers.
Evenepoel doet in zijn groepje de hele tijd het kopwerk, maar de achterstand op Pogacar gaat stilaan toch richting de 2 minuten. Evenepoel heeft op de top een achterstand een twintigtal seconden achterstand van het groepje van zijn ploegmaat Lipowitz en concurrent Seixas.
Pogacar nu al helemaal solo, Evenepoel moet schade beperken
Zoals verwacht is het tempo nog meer de hoogte ingejaagd op de Tourmalet. Nog voor deze beklimming raakte het nieuws van de opgave van Van Lerberghe bekend. De iets mindere klimmers die nog goed stonden in het klassement zouden er wellicht ook tussenuit moeten. Zo moest de volledige top drie afhaken onder het tempo van UAE, inclusief gele trui Traeen. Ook Van Wilder moest passen.
Ahora Pogacar ataca y del Toro va a pegarse a la rueda de Vingegaard, hasta donde tope ! #tourdefrance pic.twitter.com/BJfVzYdFgT— 🏆 Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) July 9, 2026
Vingegaard speelde met Jorgenson toch ook al een belangrijke helper kwijt. Vanaf Del Toro aan zet was, was het gedroomde UAE-scenario een feit: Del Toro en Pogacar die samen afstand namen. Vingegaard bood achter hen tegenstand. Lipowitz bleef wel even bij hem in de buurt. Dat kon Evenepoel niet: het is dus schade beperken voor de Belg. Uiteindelijk kon de duo-aanval toch niet doorgaan: Pogacar reed ook te snel voor Del Toro en vertrok solo op 42 kilometer van de aankomst.
TDF LIVE: Intenties UAE duidelijk, schoenprobleem bij Uijtdebroeks
Ben O'Connor ging wat voor de favorietengeroep uit rijden, maar dat verhaal behoort inmiddels alweer tot het verleden. UAE maakte immers volop tempo op de Aspin, onder meer met Wellens. De intenties van Pogar zijn zo ook wel duidelijk.
Ouch! A mechanical problem for Juan Ayuso at the foot of the Col d’Aspin 🤕— Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026
Fortunately, the 🇪🇸 rider can count on his two teammates, Derek Gee and Toms Skujins, to bring him back into the peloton. 💪
Aïe, aïe, aïe l'ennui mécanique au pied du col d'Aspin pour Juan Ayuso 🤕… pic.twitter.com/pXE0mLgGHI
Cian Uijtdebroeks heeft de rol al moeten lossen. Hij was eerder in de Tour al ziek en kreeg volgens Sporza ook met een schoenprobleem te maken. Aan de voet van de Aspin had Ayuso overigens te maken met een mechanisch probleem, maar de Spanjaard van Lidl-Trek zit uiteraard wel nog bij de andere favorieten.
TDF LIVE: Evenepoel maakt achterstand goed
Op de Loucrup jaagt Netcompany INEOS verrassend genoeg de vlam in de pan in het peloton. Deze tussenversnelling komt hoogst ongelegen voor Remco Evenepoel, die net een plaspauze maakte en zo op een gegeven moment toch een minuut achterstand moest goedmaken op het peloton.
Zo moesten Pedersen en Campenaerts zich nog reppen om als koplopers de tussensprint te halen. Missie geslaagd dus voor Pedersen. Campenaerts moet hopen op versterking, anders komt het tot een hergroepering. Inmiddels heeft Evenepoel toch weer de aansluiting kunnen maken in het peloton. Er valt ook een opgave te melden: Arvid de Kleijn is afgestapt.
Evenepoel op zwarte fiets, Van der Poel denkt aan fans
''Het is logisch dat het een eerste test is als je de Tourmalet op rijdt'', verwachtte Evenepoel voor de start van de rit bij Sporza. ''Het is een heel belangrijke dag voor het klassement en om een mooie rit te kunnen winnen. Ik moet vertrouwen hebben en proberen te volgen. Er is altijd nog een kans om de ritzege te pakken als we met een groepje naar de meet gaan. Vanaf Aspin zullen ze een hard tempo rijden en op de Tourmalet een nog harder tempo. Je kunt jezelf ook nog tegenkomen in de vallei.''
A lot of young fans are there to welcome Mathieu van der Poel in Pau this morning! 😄🥰— Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026
De nombreux jeunes fans sont là pour accueillir Mathieu van der Poel à Pau ce matin ! 😄🥰#TDF2026 pic.twitter.com/O44BE1kgWe
Evenepoel is overigens vertrokken op zijn zwarte fiets en dus niet op zijn gouden fiets, kwestie van zo licht mogelijk te starten. Mathieu van der Poel had vooraf aandacht voor de fans en deelde wat handtekeningen uit.
Campenaerts 1e aanvaller en Pedersen mee voor punten
Van zodra Tour-directeur Christian Prudhomme met de gele vlag zwaaide na de start in Pau, achtte Victor Campenaerts zich geroepen om de eerste aanvaller van de dag te worden. Dat was wellicht met de bedoeling om heel wat volk mee te krijgen, maar de aanvalslust bij zijn collega's was eerder beperkt met de Aspin en Tourmalet in het vooruitzicht.
#TDF2026 - Stage 6 is on and Visma is already on the move with Campenaerts.— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 9, 2026
Visma definitely wants to have one rider in front after Tourmalet. pic.twitter.com/Y1gTAspLsp
Huub Artz van Lotto-Intermarché, gisteren verrassend vierde, vergezelde Campenaerts wel. Daarna reed ook Mads Pedersen in zijn eentje in één ruk naar voren. Hij zal zo het maximum van de punten kunnen sprokkelen aan de tussensprint, die tussen de eerste twee beklimmingen van de dag ligt. Artz besloot na een tijdje om te wachten op het peloton, aangezien de ontsnapping toch niet veel ruimte kreeg.
Het is toch een beetje bang afwachten voor Remco Evenepoel. Overleeft hij zijn zwart beest? Dat zou pas echt veelbelovend zijn voor de komende twee weken. De Tour gaat helaas verder zonder Alex Molenaar, een voormalige bergtrui. Hij heeft een breuk opgelopen bij een valpartij.
Alex Molenaar was het voornaamste slachtoffer van de valpartij in de finale van de vijfde Tourrit met aankomst in Pau. Ondanks de harde smak die hij maakte, reed de Nederlander de etappe nog uit. Dat is best controversieel, want volgens AS zou hij gezegd hebben dat hij zich van zijn valpartij niets herinnerde. Dat is een teken aan de wand.
Het medisch bulletin van de wedstrijdjury maakt ook gewag van een hersenschudding en een concussion protocol bij Molenaar. Dat is bizar, want een renner met een hersenschudding mag niet voortrijden. Heeft het medisch personeel in de Tour de France hier dan een ernstige fout begaan? Die vraag mag wel degelijk gesteld worden.
❌ Alex Molenaar no tomará la salida este jueves tras su dura caída en Pau.— Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) July 8, 2026
🏥 Las pruebas realizadas han desvelado que sufre la rotura del metacarpiano de su mano derecha.
🫂 Mucho ánimo y pronta recuperación tras su gran inicio de #TDF2026
📝 https://t.co/EfTzEIMR3u pic.twitter.com/nhJZXJOZAU
Caja Rural kondigt ondertussen aan dat Molenaar niet meer van start zal gaan in de zesde rit. Volgens zijn ploeg heeft Molenaar een breuk opgelopen in het middenhandsbeentje van zijn rechterhand. Er wordt geen melding gemaakt van een hersenschudding. Molenaar droeg na de tweede rit in de Tour de bolletjestrui als de leider in het bergklassement.
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De Tour duikt dus zonder hem de Pyreneeën in. De Loucrup (4e categorie) en Mauvezin (3e categorie) zijn opwarmertjes en daartussen ligt nog een tussensprint. Daarna komen bekende cols als de Aspin en de Tourmalet eraan. De Tourmalet lijkt zowat het zwarte beest van Evenepoel te zijn, al hoort zijn ploegleider dat niet graag.
🚲 Stage 6 / Étape 6 🚲— Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026
🚩 @Ville_Pau
🏁 Gavarnie-Gèdre
📏 186.2 km
⏰ 12:25 CEST > 17:46 CEST
⛰ 1xHC, 1x1️⃣, 1x2️⃣, 1x3️⃣, 1x4️⃣
💚 km 59,1#TDF2026
🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/jcimYZarK3
Aan Evenepoel om te bewijzen dat het niet zo is. Daarna volgt dan nog de slotklim van 2e categorie naar Gavarnie-Gèdre. In totaal is deze rit goed voor circa 4100 hoogtemeters. Ex-renner Rasmussen vreesde vooraf dat Pogacar de Tour in deze rit al zou beslissen. Afwachten maar of het zo'n vaart zal lopen.
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