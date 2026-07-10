Eén concurrent voor plek 3 staat voor hem: deze goede of slechte zaken heeft Evenepoel gedaan in Pyreneeënrit

Remco Evenepoel heeft de verdienste dat hij zijn kansen op plek 3 tot dusver gaaf heeft gehouden. In dat opzicht moet hij voorlopig één man voor zich dulden en deed hij in de finale van rit 6 goede en minder goede zaken. Daar gaan we dieper op in.

Puur cijfermatig was het voor bijna alle favorieten donderdag een goede dag, als we de vergelijking maken met het klassement van de dag voordien. Dat komt omdat de voormalige top drie, inclusief ex-gele trui Traeen, en helaas ook Ramses Debruyne zijn weggetuimeld. Remco Evenepoel stijgt zo van de zevende naar de vierde plaats.

Er is echter meer dan de verschillen qua positie. Voor Jonas Vingegaard zal het bijvoorbeeld een harde klap zijn geweest dat hij zo ver achter Tadej Pogacar binnenkwam. Alleen klassementsmannen staan nu nog vooraan in het klassement: Evenepoel is de nummer 4. Voor de zesde rit was hij nog de derde beste klassementsman.

« Je ne pourrais pas rêver mieux. Je suis heureux de gagner et de prendre le Maillot Jaune. » - Tadej Pogacar

🎙 L’interview du leader du Tour de France 2026 💛#TDF2026 #MaillotJauneLCL pic.twitter.com/IjswujKMO4 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 9, 2026

Het verschil zit 'm puur in de bonificatieseconden. Evenepoel begon aan de rit met welgeteld één seconde voorsprong op Del Toro. In de spurt om de derde plek was Del Toro veel frisser. Logisch, want de Mexicaan had zich kunnen sparen, terwijl Evenepoel veel werk opknapte. Zodoende staat Del Toro nu drie seconden voor Evenepoel in de stand.

Evenepoel deed er ook zijn beklag over dat ploegmaat Lipowitz geen lead-out voor hem wilde doen. Al bij al heeft Evenepoel er wellicht wel het maximale uitgehaald. Om te weten tegenover wie hij nu een goede of slechte zaak gedaan heeft, moeten we terugkeren naar de situatie op de top van de Tourmalet. Daarna volgden nog een afdaling, vallei en slotklim.



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Evenepoel jaagt op Seixas en Lipowitz

Evenepoel had een goede indruk gegeven, tot Del Toro en Pogacar zich met twee losrukten: dat ging véél te hard. Op vijf kilometer van de top van de Tourmalet zat Evenepoel zo het achterste groepje met favorieten. Mannen als Vingegaard, Seixas en Lipowitz reden voor hem uit. Die laatste twee kregen later het gezelschap van Del Toro.

Op dat moment reed Evenepoel in hetzelfde groepje als Ayuso, Martinez, Skjelmose en Kuss. De kloof met het groepje Seixas schommelde constant rond de vijftien seconden. Evenepoel kon bergop dus de schade beperken en reed een meesterlijke afdaling. Die van Pogacar was al heel goed, die van Evenepoel was nog sneller.

Zo reed Evenepoel naar Seixas, Lipowitz en Del Toro toe. Evenepoel had een behoorlijke Tourmalet achter de rug, zeker rekening houdend met zijn geschiedenis op de klim. De slotklim van tweede categorie lag veel beter. Tegenover Seixas en Lipowitz heeft hij dus een goede zaak gedaan. Hij heeft vermeden dat zij vijftien seconden op hem pakten.

Ook ten opzichte van Del Toro had het erger kunnen zijn, maar die springt door de bonificatieseconden nog over Evenepoel. Dat kunnen we dus niet anders dan bestempelen als een slechte zaak, ook al zijn het maar enkele tellen. UAE laat Del Toro geen kilometers op kop sleuren voor Pogacar: de Mexicaan is dus wel degelijk kandidaat voor het podium.

💛 Le top 🔟 a été chamboulé par cette étape de montagne dans les Hautes-Pyrénées. Pogi est de retour en jaune.



💛 A mountain showdown in the Hautes-Pyrénées has turned the top 🔟 upside down. Pogi is back in yellow.#TDF2026 pic.twitter.com/Wc1Teq9SEp — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2026

Zijn frisheid door het tactische spel kwam Del Toro niet slecht uit. Ten opzichte van Ayuso, Skjelmose en Martinez bleef het de hele tijd status quo, vanuit het perspectief van Evenepoel. Dit zijn de verhoudingen die hij zal meenemen richting eerste rustdag (maandag). Een dag later staat de volgende bergrit naar Le Lioran op het menu. Hierboven de tijdsverschillen in het klassement.