Ploegleider Lodewyck wil niet weten van harde term die verwijst naar geschiedenis Evenepoel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Ploegleider Lodewyck wil niet weten van harde term die verwijst naar geschiedenis Evenepoel
Foto: © photonews

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Soms moet je een kat een kat noemen en dan valt er al eens een harde term. Klaas Lodewyck is daar geen fan van. Hij vindt niet dat we de Tourmalet moeten omschrijven als het zwarte beest van Remco Evenepoel.

Het is mooi om te zien dat de ploegleider zijn pupil in bescherming neemt en dat is ook zijn taak. Alleen heeft de waarheid ook haar rechten. De realiteit is dat de vorige passages van Remco Evenepoel op de Tourmalet geen succes waren. In 2023 en in 2025 was het het ergst. In 2023 kreeg hij een oplawaai van jewelste, in 2025 gaf hij op.

De Tour de  France van 2024 was die sterke Tour waarin Evenepoel knap derde eindigde. Logisch dus dat het toen iets beter ging. Maar toch: Pogacar en Vingegaard volgen zat er ook toen niet in. Laat nu net de Tourmalet weer op het parcours liggen wanneer de renners voor het eerst in de Tour van 2026 het hooggebergte opzoeken.

Evenepoel heeft al voor hetere vuren gestaan

Lodewyck laat bij In De Leiderstrui echter duidelijk een positieve instelling. ''We moeten onszelf niet te veel richten op dat de Tourmalet een zwart monster zou zijn voor Remco'', wil Lodewyck niet van zo'n omschrijving weten. ''Hij heeft al veel zwaardere beklimmingen goed opgereden, dus laten we ons focussen op hoe hij er nu voorstaat en naar voren kijken.''

Naar voren kijken is wel erg optimistisch, want Evenepoel is nu al de derde best geklasseerde klassementsman. De verwachting is dat de ploeg van Pogacar het heft in handen zal nemen. ''Het lijkt me duidelijk dat UAE weer voor de etappe en tijdwinst wil gaan. Zij doen wat ze willen, wij moeten zo lang mogelijk in het wiel blijven.''

Evenepoel voorlopig goed geklasseerd

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Hoe langer dat duurt, hoe meer het een succes is voor Evenepoel. Zijn huidige goede klassering dankt hij aan de vijfde plaats van Red Bull in de ploegentijdrit en zijn eigen derde plek in de rit in lijn naar Barcelona en zijn achtste plek in Les Angles. 

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