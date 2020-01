Iljo Keisse en Niki Terpstra beginnen erg sterk in Zesdaagse van Rotterdam en staan meteen aan de leiding

Het ervaren duo Iljo Keisse-Niki Terpstra is uitstekend aan de Zesdaagse van Rotterdam begonnen. Op de eerste avond pakten ze meteen een ronde op de andere deelnemers.

Met verder nog duo's als Wim Stroetinga-Yoeri Havik, Tosh Van der Sande-Jasper De Buyst, Kenny De Ketele-Robbe Ghys, Roger Kluge-Theo Reinhardt en Jan-Willem van Schip-Moreno De Pauw beloofde het voor het duo Terpstra-Keisse een moeilijke opdracht te worden om de Zesdaagse voor een vierde keer te winnen.

Het waren Iljo Keisse en Niki Terpstra die in de ploegkoers een beslissende ronde wisten te pakken. In de andere onderdelen gaven hun leidersplaats niet meer uit handen waardoor ze na één dag dus in de gele leiderstrui mogen rondrijden. Het duo heeft momenteel 50 punten en dat zijn er wel een stuk minder dan bij Stroetinga-Havik (70) en Van der Sande-De Buyst (58) die op een ronde volgen.