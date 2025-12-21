Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

Lucinda Brand maakte heel wat indruk in Koksijde. In het verleden werd al eens wat gezegd over haar vaardigheden in het zand, maar dat is ondertussen helemaal voorbij zo lijkt het wel. Ook de analisten waren onder de indruk.

"Je krijgt het niet op een presenteerblaadje aangeboden allemaal", aldus Paul Herygers over de verschillende parcoursen die de veldrijders en veldrijdsters op dit moment allemaal voor de kiezen krijgen in het veld.

Geen presenteerblaadje voor veldrijdsters

En de gewezen wereldkampioen ging verder bij Sporza Live: "Waar zou iemand de kloof op Lucinda Brand nog dichtrijden?" En dus was het halfweg koers al boeken toe voor de concurrenten. "Wie nu nog durft zeggen dat ze niet door het zand kan rijden ..."

"Wel, die moeten we toch gaan tegenspreken", is hij formeel. "Die ga ik tegenspreken. En zou ze zo stilaan niet aan het WK moeten of kunnen beginnen denken? Dat vraag ik me toch wel af, gezien de situatie van dit moment."

De baan is vrij voor Lucinda Brand

"De baan is vrij, nu er geen Fem van Empel meer aan te pas gaat komen dit seizoen. Alvarado en Pieterse kunnen haar misschien wel bedreigen, maar ..." "Wie gaat haar tegenhouden?", vroeg ook Ruben Van Gucht zich luidop af.



De twee commentatoren leken nog dieper te willen ingaan op de zaak. "Moet ze nog wegcoureur zijn eigenlijk? Het helpt haar misschien om scherp te blijven. Ze is echt wel in de fleur van haar leven en ze gaat het nog lang rekken."