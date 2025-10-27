Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx"

In een interview met Cycling Weekly stelt Michael Woods dat Tadej Pogacar in zijn ogen duidelijk boven Eddy Merckx staat. De Canadese renner, die dit jaar afscheid neemt van het profpeloton, licht zijn standpunt toe aan de hand van demografische en sportieve argumenten.

Woods: “Toen waren er slechts vier landen goed in wielrennen”

Michael Woods, die zijn carrière afsluit, heeft zich uitgesproken over de veelbesproken vergelijking tussen Tadej Pogacar en Eddy Merckx. In gesprek met Cycling Weekly stelt hij dat Pogacar “verreweg de grootste ooit” is.

Daarbij verwijst hij naar de context waarin Merckx destijds actief was. “Merckx leefde in een tijd dat er maar 4 miljard mensen op aarde waren, en slechts vier landen echt goed waren in wielrennen”, zegt Woods in het interview.

Volgens de Canadees was het deelnemersveld in de jaren zeventig veel minder breed dan vandaag. Hij wijst erop dat sommige tegenstanders van Merckx destijds nog een baan naast het wielrennen hadden. Dat contrast met de huidige professionalisering van het peloton vormt een belangrijk element in zijn analyse.

Pogacar presteert in een globaal peloton

Woods benadrukt dat Pogacar zijn prestaties neerzet in een tijdperk waarin het wielrennen wereldwijd is doorgedrongen. “Het feit dat hij zo goed is in een peloton met enorm veel diepte en met zo’n grote vijver aan talent om uit te putten”, stelt hij, maakt volgens hem het verschil. De Sloveen rijdt tegen renners uit tientallen landen, met een veel hogere competitieve standaard dan in het verleden.

De WorldTour telt vandaag ploegen uit alle continenten, en de instroom van talent is structureel en internationaal. Woods ziet daarin een fundamenteel verschil met de tijd van Merckx, die vooral tegen Europese renners reed.

Afscheid van Woods na 16 zeges

Michael Woods beëindigt zijn loopbaan met zestien profzeges, waaronder ritwinst in de Vuelta en de Tour de France. Hij behaalde ook brons op het WK in Innsbruck in 2018. Zijn laatste seizoen werd afgerond na de Tour, mede door een medische ingreep.