"Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel

Roger De Vlaeminck blikt terug op zijn carrière en uit scherpe kritiek op Mathieu van der Poel. De voormalige topcoureur spaart zijn woorden niet en maakt duidelijke uitspraken over de kwaliteiten van de Nederlandse renner.

Weinig vrienden, veel rivaliteit

Tijdens zijn actieve jaren in het peloton had De Vlaeminck naar eigen zeggen weinig nauwe contacten binnen het peloton. “Neen, niet veel. Goeie coureurs zijn jaloers op elkaar”, vertelt hij meteen aan Het Laatste Nieuws.

“Ik ben ook nooit een renner geweest die veel mensen rondom mij wilde.” De Vlaeminck benadrukt dat hij bewust afstand hield van anderen in het wielermilieu. Op de vraag of hij meer vijanden dan vrienden had, klinkt het: “Ik denk het…”

De Vlaeminck stond bekend om zijn competitieve instelling en zijn voorkeur voor een solo-aanpak. Zijn uitspraken bevestigen dat hij rivaliteit als een vast onderdeel van de sport beschouwde. In zijn ogen was kameraadschap onder topcoureurs eerder uitzondering dan regel.

Kritiek op Van der Poel

De Vlaeminck uit zich uitgesproken over Mathieu van der Poel. Hij geeft aan dat hij de Nederlander waardeert als persoon en renner, maar plaatst kanttekeningen bij diens capaciteiten.





“Ik heb hem ook graag. En hij is een geweldige coureur. Maar hij kan niet tijdrijden, hij kan niet bergop, hij kan niet sprinten — er blijft niet veel meer over, hé”, is De Vlaeminck bijzonder streng voor Van der Poel.

Volgens De Vlaeminck zijn deze tekortkomingen bepalend. Hij verwijst naar zijn eigen prestaties als benchmark. “Ik won bergritten, tijdritten, ik kon sprinten, miljaar.” Daarmee onderstreept hij zijn veelzijdigheid als renner en plaatst hij Van der Poel in een ander licht.