Toon Aerts heeft vanaf 1 januari al nieuwe ploeg, grote gevolgen voor Bart Wellens

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty heeft ook gevolgen voor het veldritmilieu. De toekomst van het project Charles Liégois Roastery CX, onder leiding van Bart Wellens, stond op losse schroeven. Nu is er een beslissing gevallen.

De veldritploeg van Charles Liégois Roastery CX, verbonden aan de structuur van Intermarché-Wanty, werd sterk uitgedund. Thijs Aerts stopte na de Sluitingsprijs van Oostmalle, Kevin Kuhn vond onderdak bij Heizomat-Cube en kopman Gerben Kuypers trekt naar Pauwels Sauzen-Altez.

Toon Aerts heeft 'nieuwe' ploeg vanaf 1 januari

Bart Wellens bleef zo achter met een beperkte kern. Binnen het veldritmilieu circuleerden toen al geruchten over een mogelijke integratie met Deschacht-Hens, de ploeg van de broers Verschueren. Die samenwerking zou logisch geweest zijn, aangezien Toon Aerts al langer verbonden is aan Lotto.

Volgens Wellens was er niets van aan, maar ondertussen is duidelijk dat het dan toch Charles Liégois-Deschacht zal worden. Vanaf 1 januari zal het team onder die naam het veld induiken. Mét Toon Aerts, zo blijkt.

Bart Wellens enkel nog in de wegploeg

Dat laat Wielerflits weten. Bart Wellens zou uit de veldritploeg verdwijnen. Hij zal bij Lotto-Intermarché enkel koersdagen op de weg voor zijn rekening nemen. Bij de renners en rensters volgt er in het veld een samensmelting.



Belofte Kelje Solen en profrenster Julie Brouwers vervoegen de rangen vanuit Charles Liégois Roastery CX, terwijl Toon Aerts vanaf 1 januari dus ook in een nieuwe trui kan gaan rijden zoals al een tijdje werd duidelijk gemaakt.