Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

Zoek straks in Hofstade niet naar Michael Vanthourenhout. De kopman van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw zal er niet bij zijn.

In Hofstade staat een nieuwe strijd tussen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys op het programma. Die laatste twee waren er zondag niet bij in Koksijde, waar Van der Poel zijn derde zege van het seizoen pakte.

Vanthourenhout geeft forfait voor Hofstade

Michael Vanthourenhout werd negende in Koksijde, op anderhalve minuut van Van der Poel. Zaterdag werd Vanthourenhout achtste in Antwerpen, waar hij ook op meer dan een minuut eindigde van Van der Poel.

Voor de West-Vlaming komt er geen derde cross in drie dagen, want Vanthourenhout is ziek. Hij laat dus vierde manche van de X2O Badkamers Trofee aan zich voorbij gaan, de Plage Cross in Hofstade.

Klassementen Michael Vanthourenhout

Het klassement in de X2O Badkamers Trofee van Vanthourenhout was al om zeep, hij staat op dit moment op de achtste plaats op 4'44" van leider Joris Nieuwenhuis, daar komen zeker nog eens vijf minuten bij.



Of Vanthourenhout dinsdag aan de start komt in de Superprestige in Heusden-Zolder, is nog niet duidelijk. In dat klassement won hij de eerste twee manches en staat hij halfweg op de tweede plaats, op twee punten van Vandeputte.