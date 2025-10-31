"Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish

In zijn nieuwe biografie is Mark Cavendish scherp voor Patrick Lefevere, die afspraken niet zou zijn nagekomen. Lefevere vindt de Brit ondankbaar.

In 2021 maakte Mark Cavendish een sprookjesachtige comeback bij Quick-Step met vier ritzeges in de Tour en de groene trui. Achter de schermen speelde zich echter iets anders af, onder meer over een nieuw contract voor Cavendish.

Volgens de Brit zou hij een contract van 500.000 euro krijgen, met stevige bonussen voor de Tour. Dat was afgesproken voor de Tour, maar toen Cavendish na de Tour bij Lefevere om duidelijkheid vroeg, kreeg hij die niet.

"Hij was me gewoon aan het naaien, zo voelde het", citeert het Nieuwsblad uit het boek van Cavendish. De bonussen die Cavendish van de ploeg zou krijgen, kwamen eigenlijk van sponsor Specialized, iets wat hij pas later ontdekte.

Lefevere betreurt uitspraken van Cavendish

Lefevere vindt het betreurenswaardig wat Cavendish schrijft in zijn boek. "Ik heb hem destijds uit de shit gehaald en hem een contract gegeven toen niemand hem meer wilde. Nu krijgen we dit."

In 2020 barstte Cavendish in tranen uit na Gent-Wevelgem, omdat hij geen uitzicht meer had op een nieuwe ploeg. Lefevere wierp hem een reddingsboei toe, met het gekende succes tot gevolg.