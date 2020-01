Ronde voorsprong cruciale factor voor Keisse en Terpstra in Rotterdam

Voorlopig gaat alles naar wens voor Iljo Keisse en Niki Terpstra, de twee ex-ploegmaats die even verenigd zijn in de Zesdaagse van Rotterdam. Zij aan zij reden ze op dag één naar de leidersplaats en die weten ze voorlopig ook vast te houden. Al is de concurrentie niet min.

Ook na dag twee van de Wooning Zesdaagse staan Keisse en Terpstra nog aan de leiding. Dat heeft er alles mee te maken dat ze minstens één ronde voorsprong wisten te nemen op de tegenstand. Het is net daardoor dat ze de duo's Stroetinga/Havik, Kluge/Reinhardt en De Buyst/Van der Sande voorlopig kunnen afhouden. DRIE DUO'S TELLEN MEER PUNTEN DAN DE LEIDERS Deze drie koppels verzamelden al meer punten dan de leiders. Stroetinga/Havik telt er 152, Kluge/Reinhardt 124 en De Buyst en Van der Sande reden al 104 eenheden bij mekaar. Tegenover 102 punten voor Keisse en Terpstra. Die blijven dankzij hun ronde voorsprong echter op kop. Het is wel duidelijk dat nog heel wat duo's mogen dromen van de overwinning in Rotterdam. Ook Jan-Willem Van Schip en Moreno De Pauw staan nog op slechts één ronde van de leiders.