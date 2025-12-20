Verstrynge moet iets toegeven over Van Aert na derde plaats in Antwerpen

Twee jaar geleden werd Emiel Verstrynge nog derde in de Wereldbeker in Antwerpen bij de beloften. Nu was de 23-jarige West-Vlaming derde bij de profs en mocht hij met Van der Poel en Sweeck het podium op.

Na een vijfde plaats in Tabor, een negende plaats in Flamanville en opnieuw een derde plaats in Namen stond Emiel Verstrynge voor het eerst dit seizoen op het podium van een manche in de Wereldbeker in Antwerpen.

Verstrynge profiteert van lekke band Van Aert

En dat met onder meer toppers als Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys aan de start. "Ik moet wel eerlijk zijn, als Wout niet lek rijdt, dan weet je het nooit. Maar dat kan iedereen overkomen", zei Verstrynge achteraf.

"Ik heb gewoon mijn kans gegrepen." In de slotronde bedreigden Ronhaar, Vandeputte en Del Grosso de podiumplaats van Verstrynge nog, maar hij hield stand. "Gelukkig had ik genoeg in de benen om die derde plaats vast te houden."

Kerstperiode een doel van Verstrynge

"Ik hou normaal niet echt van het zand, maar het ging bijzonder goed vandaag", zei Verstrynge nog. En zo is hij goed aan de kerstperiode begonnen, wat voor hem een van de doelstellingen was van het seizoen.

"Het is leuk om zo aan die periode te starten, het was ook de insteek voor het seizoen om in die kerstperiode in orde te zijn. Dat lukt mij wel ieder jaar en om zo te beginnen, dat is in ieder geval wel leuk."