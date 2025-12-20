Sven Nys windt er geen doekjes om: "Het zwakste punt van Thibau als crosser"

Thibau Nys ging in de laatste ronde in Namen in de fout en kon zo het duel met Mathieu van der Poel om de zege niet aangaan. Vader Sven Nys ziet dat ook in de komende crossen niet gebeuren.

Van der Poel had moeite met Nys in Antwerpen

Mathieu van der Poel koos met Namen niet voor het gemakkelijkste parcours om zijn rentree te maken in het veld. De wereldkampioen was technisch nog wat onzeker en kwam halfweg ook ten val.

Nys maakte het Van der Poel lastig, maar in de laatste ronde schoof hij zelf onderuit en moest zo tevreden zijn met de tweede plaats. Vader Sven Nys was achteraf trots op wat zijn zoon had laten zien in Namen.

"Dat Thibau competitief was met Mathieu, was verheugend om te zien", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Toch verwacht Nys senior dat het verschil tussen Van der Poel en zijn zoon de komende drie dagen groter zal zijn.

Nys heeft moeite in het zand

Want in Antwerpen, Koksijde en Hofstade is er veel minder reliëf en meer zand. "Thibau is daar zeker al beter in geworden, maar het blijft zijn zwakste punt als crosser. Mathieu blinkt er net in uit", zegt Nys nog.

Want in Antwerpen zal Van der Poel helemaal onder stoom komen en dan zal er aan de Nederlander weinig te doen zijn volgens Sven Nys. Want eens Van der Poel helemaal gerodeerd, is hij volgens Nys van een andere planeet.