Moreno De Pauw verliest leidersplaats in Zesdaagse van Rotterdam aan De Buyst en Van der Sande

Het zit allemaal op een zakdoek in de Zesdaagse van Rotterdam. Na vier dagen staan er liefst vijf koppels binnen dezelfde ronde en volgen er nog twee op één ronde.

Na een bijzonder zware zaterdagavond was het afwachten wat de renners gingen doen op de korte koppelkoers van zondag (35 minuten). De renners gingen er echter keihard tegen aan en Max Beyer en Sebastián Mora zouden uiteindelijk de koppelkoers winnen. Ze pakten niet alleen een ronde door het peloton te dubbelen, maar ze overschreden ook de kaap van de 100 punten en deden er een bonusronde bovenop. Ze kwamen zo op gelijke hoogte van het leidende duo Van Schip-De Pauw.

Even later kwamen daar liefst drie koppels bij. De Buyst en Van der Sande gingen door de 200 punten grens en kwamen ook in de nulronde. Na de derny-wedstrijd en de koppelafvalling gingen ook Roger Kluge-Theo Reinhardt en Iljo Keisse met Niki Terpstra mee aan de leiding. De Buyst en Van der Sande hebben nu de meeste punten en mochten de leiderstrui aantrekken.

Stand

1. Jasper De Buyst-Tosh Van der Sande – 228 punten

2. Roger Kluge-Theo Reinhardt – 210 punten

3. Iljo Keisse-Niki Terpstra – 200 punten

4. Jan-Willem van Schip-Moreno De Pauw – 148 punten

5. Maximilian Beyer-Sebastián Mora – 114 punten

6. Wim Stroetinga-Yoeri Havik – 232 punten en 1 ronde

7. Kenny De Ketele-Robbe Ghys – 162 punten en 1 ronde

8. Marc Hester-Oliver Wulff Frederiksen – 112 punten en 2 ronden

9. Ramon Sinkeldam-Maikel Zijlaard – 86 punten en 3 ronden

10. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski – 52 punten en 3 ronden

11. Jesper Asselman-Etienne van Empel – 104 punten en 4 ronden

12. Lindsay De Vylder-Jules Hesters – 88 punten en 5 ronden

13. Felix English-Marc Potts – 16 punten en 14 ronden