Van Aert buigt het hoofd voor Van der Poel: "Hij was niet te houden, ik zag het aan Thibau Nys"

Uitgezonderd Mathieu van der Poel heeft Wout van Aert iedereen kunnen achterlaten in Hofstade, goed voor een tweede plaats. Van Aert is realistisch over wat de volgende crossen waar Van der Poel start zullen brengen.

"Ik had wat tijd nodig om in het ritme te geraken en werd na een foutje ook een keer opgehouden. Tegen de tijd dat ik vooraan raakte, reed Mathieu al voorop", bekent Van Aert over het begin van de X2O-cross. "Ik zat niet in de positie om te reageren op zijn aanval, maar ik zag wel aan Thibau Nys dat Mathieu niet te houden was."

Al was het zeker niet expres dat Van Aert niet in het spoor van Van der Poel zat. "Ik heb liever dat ik vooraan zit en uit de wielen wordt gereden dan dat ik geen kans maak. Het is ook wel makkelijk om je eigen tempo te rijden, maar ik ben niet hier om het me makkelijk te maken maar om te koersen. Ik sta voor het eerst deze winter op het podium en het ging een stuk beter als in Antwerpen."

Van Aert geniet van publiek

Er zakten een pak toeschouwers af naar Hofstade. Van Aert kon de decibels waarderen. "In de laatste drie ronden wist ik dat ik Mathieu niet meer ging terughalen. In het zand was ik aan het afzien, maar op de andere stukken reed ik aan een lager tempo en kon ik genieten van het kabaal dat het publiek maakte. Ik ben al 31, maar ik vind het nog altijd waanzinnig."

Over de sportieve verhoudingen ten opzichte van Van der Poel maakt Van Aert zich weinig illusies. "Mathieu was duidelijk de sterkste, ik zal maar zeggen dat ik weer op mijn plek zit. Er is weinig aan te doen." Van Aert heeft zich ook niet klaargestoomd om kost wat kost te winnen in de cross. "Ik ben hier wel op voorbereid, maar niet om op mijn beste niveau te zijn."

Van Aert hoopt nog te kunnen groeien



Dan is het ook moeilijk om Van der Poel te bekampen. Van Aert duimt er toch voor dat hij wat meer in de buurt kan komen. "Hopelijk groei ik nog een paar procentjes en kunnen we het hem toch een beetje moeilijk maken."