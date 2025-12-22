Van Aert buigt het hoofd voor Van der Poel: "Hij was niet te houden, ik zag het aan Thibau Nys"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Hofstade
| Reageer
Van Aert buigt het hoofd voor Van der Poel: "Hij was niet te houden, ik zag het aan Thibau Nys"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Uitgezonderd Mathieu van der Poel heeft Wout van Aert iedereen kunnen achterlaten in Hofstade, goed voor een tweede plaats. Van Aert is realistisch over wat de volgende crossen waar Van der Poel start zullen brengen.

"Ik had wat tijd nodig om in het ritme te geraken en werd na een foutje ook een keer opgehouden. Tegen de tijd dat ik vooraan raakte, reed Mathieu al voorop", bekent Van Aert over het begin van de X2O-cross. "Ik zat niet in de positie om te reageren op zijn aanval, maar ik zag wel aan Thibau Nys dat Mathieu niet te houden was." 

Al was het zeker niet expres dat Van Aert niet in het spoor van Van der Poel zat. "Ik heb liever dat ik vooraan zit en uit de wielen wordt gereden dan dat ik geen kans maak. Het is ook wel makkelijk om je eigen tempo te rijden, maar ik ben niet hier om het me makkelijk te maken maar om te koersen. Ik sta voor het eerst deze winter op het podium en het ging een stuk beter als in Antwerpen."

Van Aert geniet van publiek

Er zakten een pak toeschouwers af naar Hofstade. Van Aert kon de decibels waarderen. "In de laatste drie ronden wist ik dat ik Mathieu niet meer ging terughalen. In het zand was ik aan het afzien, maar op de andere stukken reed ik aan een lager tempo en kon ik genieten van het kabaal dat het publiek maakte. Ik ben al 31, maar ik vind het nog altijd waanzinnig."

Over de sportieve verhoudingen ten opzichte van Van der Poel maakt Van Aert zich weinig illusies. "Mathieu was duidelijk de sterkste, ik zal maar zeggen dat ik weer op mijn plek zit. Er is weinig aan te doen." Van Aert heeft zich ook niet klaargestoomd om kost wat kost te winnen in de cross. "Ik ben hier wel op voorbereid, maar niet om op mijn beste niveau te zijn."

Van Aert hoopt nog te kunnen groeien


Dan is het ook moeilijk om Van der Poel te bekampen. Van Aert duimt er toch voor dat hij wat meer in de buurt kan komen. "Hopelijk groei ik nog een paar procentjes en kunnen we het hem toch een beetje moeilijk maken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
X2O-trofee
Hofstade
Wout Van Aert

Meer nieuws

Van der Poel na demonstratie de volmaakte man genoemd: "Als hij dat zegt, geloof ik hem"

Van der Poel na demonstratie de volmaakte man genoemd: "Als hij dat zegt, geloof ik hem"

17:50
Mathieu van der Poel heeft belangrijk nieuws over zijn programma

Mathieu van der Poel heeft belangrijk nieuws over zijn programma

10:30
Akkoord met Albert, Herygers & co: ook bij enthousiaste Van der Poel is dit enorm in de smaak gevallen

Akkoord met Albert, Herygers & co: ook bij enthousiaste Van der Poel is dit enorm in de smaak gevallen

07:45
Sweeck en Vandeputte hebben dit te zeggen over de strijd tegen een ongenaakbare Van der Poel Interview

Sweeck en Vandeputte hebben dit te zeggen over de strijd tegen een ongenaakbare Van der Poel

21/12
Een perfecte winter of niet? Heersende Mathieu van der Poel spreekt klare taal

Een perfecte winter of niet? Heersende Mathieu van der Poel spreekt klare taal

21/12
Morgen wint Mathieu van der Poel ook, maar Herygers heeft vurige wens voor Wout van Aert

Morgen wint Mathieu van der Poel ook, maar Herygers heeft vurige wens voor Wout van Aert

21/12
Sven Nys zet de puntjes op de i over zoon Thibau Nys

Sven Nys zet de puntjes op de i over zoon Thibau Nys

21/12
Het nakende einde van Mathieu van der Poel in het veld? Paul Herygers is zéér duidelijk

Het nakende einde van Mathieu van der Poel in het veld? Paul Herygers is zéér duidelijk

21/12
Van der Poel zegt waar het op staat over einde veldritcarrière

Van der Poel zegt waar het op staat over einde veldritcarrière

21/12
De kop is eraf op 36 jaar: tegenstand wordt weggeblazen in zand van Koksijde

De kop is eraf op 36 jaar: tegenstand wordt weggeblazen in zand van Koksijde

21/12
Ruben Van Gucht en Paul Herygers zijn terug op mythisch parcours: "Hart maakt meteen sprongetje"

Ruben Van Gucht en Paul Herygers zijn terug op mythisch parcours: "Hart maakt meteen sprongetje"

21/12
Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

Ook prijs voor Van der Poel in Hofstade, Van Aert zet grote stap vooruit in tweede cross

16:02
Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

18:00
Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

Van Aert komt niet in de buurt van Van der Poel: Wellens trekt harde conclusie

14:00
Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

Thibau Nys baalt na vierde plaats in Hofstade en blijft kritisch voor zichzelf

17:00
🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

🎥 Toeschouwer viseert Van der Poel met vape: wereldkampioen reageert kort en krachtig

16:30
Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

Stopt Van der Poel met crossen? Roodhooft zegt waar het op staat

15:00
Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

Van Aert populairder dan Van der Poel: Zonneveld geeft dé reden

10:00
"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

"Grootste teleurstelling uit mijn carrière": Evenepoel windt er geen doekjes om

13:30
Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

Harde woorden van zijn lead-out: Meeus reageert helder op uitspraak

13:00
Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

Kloof met Pogacar dichten? Evenepoel kent dé sleutel tot succes

12:30
Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

Eindelijk concurrentie voor Brand? Bäckstedt zonneklaar over haar rentree

12:00
Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

Ondanks twee podiumplaatsen op rij: Alvarado geeft forfait voor Hofstade

11:00
Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

Moet Pogacar schrik hebben van hem? Evenepoel doet er nog schepje bovenop

09:00
Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

Brengt Europese trui hem ongeluk? Toon Aerts is klaar en duidelijk

08:30
Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

Pogacar als voorbeeld: Van der Poel onthult waarom hij wil stoppen met crossen

08:00
Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

Slecht nieuws over Michael Vanthourenhout voor cross in Hofstade

07:30
'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

'Rechtzaak hangt boven het hoofd, maar top-10 renner uit Tour de France traint al bij ander team'

07:00
Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

Belgische ex-prof kampt met zware alcoholverslaving: "Strijd op leven en dood"

21:30
Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

Zoals verwacht: Mathieu van der Poel zet de jacht in

20:30
Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

Patrick Lefevere komt met opvallende persoonlijke wensen voor 2026

20:00
Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

Herygers formeel: "Wie dat nu nog zegt ga ik tegenspreken"

19:00
🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

🎥 In de Gloria? Ruben Van Gucht houdt het niet meer en beleeft een 'Boemerang'-moment

21/12
Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

Mathieu van der Poel houdt zich duidelijk in en laat er geen twijfel over bestaan

21/12
🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

🎥 Herinnert u zich dit episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog?

21/12
Mag Van Aert toch WK rijden? Ploegleider geeft onverwacht antwoord

Mag Van Aert toch WK rijden? Ploegleider geeft onverwacht antwoord

21/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Laurens Sweeck Thibau Nys Remco Evenepoel Paul Herygers Niels Vandeputte Sven Nys Patrick Lefevere Johan Bruyneel Toon Aerts Bart Wellens Lucinda Brand Niels Albert Emiel Verstrynge Michael Vanthourenhout Philippe Gilbert Ceylin Del Carmen Alvarado Marc Madiot Jordi Meeus

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved