🎥 Moet hij een boete vrezen? Wout van Aert deelt iets te veel

Wout van Aert blikte zoals gebruikelijk terug op zijn week op Instagram. Toch moet hij ook vrezen voor een boete door één van zijn video's.

De 51ste week van het jaar stond voor Wout van Aert volledig in het teken van zijn rentree in het veld in Antwerpen. Van Aert werd echter genekt door een lekke band halfweg en moest tevreden zijn met plaats zeven.

Op zijn sociale media blikte Van Aert terug op de week van zijn rentree. Woensdag ging hij een eerste keer trainen in het bos in Lichtaart met Daan Soete, zaterdag stond Van Aert dan aan de start in Antwerpen.

Zondag liet Van Aert de Duinencross in Koksijde aan zich voorbij gaan en koos voor een training achter de brommer. Van Aert legde zo'n 86 kilometer af in minder dan twee uur en haalde een gemiddelde van 44,4 km/u.

Van Aert riskeert boete voor gebruik gsm

In de voorlaatste video van Van Aert in zijn terugblik zien we ook Jan Bakelants en Daan Soete in zijn wiel zitten tijdens die training. Van Aert haalde ook zijn gsm boven om een foto te nemen met de Bakelants en Soete in zijn wiel.

Al riskeert Van Aert daarvoor wel een boete. Voor het gebruik van een gsm tijdens het fietsen wordt een boete van 174 euro gegeven, dat wordt volgend jaar opgetrokken naar 201 euro.



