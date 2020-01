Nederlanders Stroetinga en Havik slaan hun slag op de slotdag en pakken de eindzege in de Zesdaagse van Rotterdam

De Nederlanders Wim Stroetinga en Yoeri Havik hebben de eindzege gepakt in de 38e Zesdaagse van Rotterdam. Ze begonnen aan de slotavond als tweede, maar draaiden toch de rollen nog om. Het is de eerste keer dat Havik en Stroetinga samen winnen in Rotterdam.

Nadat twee dagen voor het einde Jasper De Buyst ziek moest opgeven en zo het leidende koppel (De Buyst-Van der Sande) helemaal teruggeslagen werd in het klassement, gebeurde een dag later hetzelfde. De Duitersers Kluge-Reinhardt stonden nu op kop en het was Reinhardt die wegviel. Kluge werd zo aan Van der Sande gekoppeld, maar nog in de race voor de eindzege komen zat er voor hen niet meer in.

In de eerste koppelkoers pakten Stroetinga en Havik meteen een extra ronde wat hen aan de leiding bracht in het klassement. Van Schip en De Pauw deden even later hetzelfde en kwamen ook in de nulronde terecht. In de laatste koppelkoers klaarden de ervaren Nederlanders vervolgens de klus en haalden ze de eindzege binnen door twee bonusrondes te nemen. Moreno De Pauw en Jan-Willem van Schip en Kenny De Ketele en Robbe Ghys mochten mee het podium op. Niki Terpstra en Iljo Keisse eindigden op de vierde plaats.

Eindstand

1. Wim Stroetinga-Yoeri Havik – 384 punten

2. Jan-Willem van Schip-Moreno De Pauw – 224 punten en 1 ronde

3. Kenny De Ketele-Robbe Ghys – 240 punten en 2 ronden

4. Iljo Keisse-Niki Terpstra – 338 punten en 3 ronden

5. Roger Kluge-Tosh Van der Sande – 320 punten en 3 ronden

6. Maximilian Beyer-Sebastián Mora – 152 punten en 4 ronden

7. Marc Hester-Oliver Wulff Frederiksen – 174 punten en 6 ronden

8. Ramon Sinkeldam-Maikel Zijlaard – 124 punten en 6 ronden

9. Jesper Asselman-Etienne van Empel – 172 punten en 7 ronden

10. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski – 102 punten en 7 ronden

11. Lindsay De Vylder-Jules Hesters – 152 punten en 8 ronden

12. Felix English-Marc Potts – 24 punten en 24 ronden