Marc Hester en Andreas Graf eerste leiders in Bremen, De Ketele doet mee met nummer twee van Parijs-Roubaix

Na de Zesdaagse van Rotterdam trekt het circuit naar Bremen. Met Kenny De Ketele, Moreno De Pauw en Bryan Boussaer doen er drie Belgen mee.

Andreas Graf en Marc Hester zijn na de eerste dag meteen de eerste leiders in Bremen. Ze pakten zeker niet de meeste punten (37), maar wel een ronde meer dan de concurrentie. De wielerbaan in Bremen is net als die van Gent 166 meter lang dus was het eenvoudiger om een ronde te pakken. Verschillende koppels staan dan ook al op vier ronden of meer van de leiders.

Op de tweede plaats staat wereldkampioen Theo Reinhardt die hier niet samen rijdt met Roger Kluge, maar met de Fransman Morgan Kneisky. Op de vierde plaats staat Kenny De Ketele samen met het nummer twee van Parijs-Roubaix, Nils Politt. Zevende is voorlopig Moreno De Pauw samen met Leon Rohde.