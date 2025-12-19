Terwijl zijn verloofde bij haar ex-ploeg zit: duikt Belgische na grote stap op aan zijde van Tadej Pogacar?

Foto: © photonews

Wie weet duikt binnenkort wel een Belgische op aan de zijde van Tadej Pogacar. Dat zal dan puur zijn omdat Febe Jooris min of meer een ploeggenote is van de Sloveen.

Febe Jooris reed dit jaar al voor het UAE Development Team, na over te stappen van AG Insurance-Soudal NXTG, de opleidingsploeg van AG Insurance-Soudal. Bij de ploeg uit de Emiraten kreeg Jooris wel de kans om enkele klassiekers te rijden bij de profs en bijvoorbeeld in de zomer ook mee te doen aan een rittenkoers als de Baloise Ladies Tour. 

UAE Team ADQ, het WorldTour-team van UAE bij de vrouwen, heeft aangekondigd dat Jooris volgend jaar zal doorstromen. De 21-jarige renster zal in 2026 en in 2027 dus deel uitmaken van het WorldTour-team. Bij een terugblik op het afgelopen seizoen op de site van UAE Team ADQ heeft de tijdrijdster het over één groot leerproces.

Joris prijst teamgeest bij UAE

"Ik realiseerde me dat ik van deze groep deel wilde uitmaken toen ik zag hoe goed de ploeg samenwerkt. Ik ben heel dankbaar voor deze kans en wil echt bewijzen dat ik het waard ben. Ik voel me gezegend om door zo'n geweldige groep rensters en stafleden omringd te zijn", verkondigt Jooris, die zal blijven inzetten op het tijdrijden en de klassiekers.

Opvallend genoeg rijdt Urska Zigart, de verloofde van Tadej Pogacar, niet bij de vrouwenploeg van UAE. Dat heeft de Sloveense overigens ook nooit gedaan. Zij maakte begin dit jaar de overstap naar ... AG Insurance-Soudal, de ex-ploeg van Febe Jooris. In een ietwat ander scenario hadden zij misschien wel ploeggenoten kunnen zijn.

Fotomoment met Pogacar?

Lees ook... Wielerterm naar de prullenmand verwezen: Pogacar heerst, Van der Poel volgt
Het is dus anders uitgedraaid. Nu ze deel gaat uitmaken van het eliteteam van UAE Team ADQ, duikt Jooris misschien wel bij één of ander trainingskamp of mediamoment op in de buurt van Tadej Pogacar. Dat zou alvast een leuk fotomoment opleveren.

