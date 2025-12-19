Zonder één woord eraan vuil te maken: Van der Poel zet zichzelf nog meer op scherp met modderpret

Hoe meer vettige modder, hoe liever Mathieu van der Poel het waarschijnlijk heeft. Toch als we ons op de laatste update op sociale media mogen baseren.

Mathieu van der Poel heeft in Namen natuurlijk al een veldrit op een loodzware omloop afgewerkt. Door pas in december in te stappen, mist Van der Poel heel wat van de droge en snelle crossen die doorgaans in het begin van het veldritseizoen worden afgewerkt. Puur vanuit het oogpunt als liefhebber vindt hij dat wellicht niet zo heel erg.

Dit type crossen zijn nochtans ook in het voordeel van zijn capaciteiten, maar het mag er van Van der Poel gerust wat drassiger bij liggen. Dat levert meer pure fun op voor de veldrijder in zich en hij kan dan met zijn technische superioriteit ook meer het verschil maken. Vandaag lijkt de ondergrond er drassig genoeg bij te liggen.

Van der Poel traint voor 'dubbel' weekend

Het heeft voorbije nacht immers geregend. Dat maakt dat het in het bos toch best wel vettige plekken te vinden zijn met heel wat modder. Dat kunnen we alleszins zien op een foto die Van der Poel gedeeld heeft via zijn Instagram Stories. Blijkbaar is hij toch nog eens naar het bos getrokken om te trainen, voorafgaand aan een 'dubbel' weekend.

Van der Poel komt immers zowel zaterdag in Antwerpen als zondag in Koksijde aan de start. Zijn onderbenen hebben zo'n grote lading modder over zich heen gekregen dat het wel laarzen op zich lijken. Ook die mooie witte Canyon-fiets van Van der Poel is besmeurd met modder, evenwel op een manier dat veldrijders het graag hebben.

Omstandigheden in Antwerpen afwachten

In elk geval is er meer dan bladeren te vinden in het bos voor wie zich offroad eens goed wil uitleven. Het valt af te wachten wat de omstandigheden op de cross in Antwerpen precies zullen zijn. Komende nacht wordt er geen regen verwacht, maar zaterdag zou het vanaf 12u wel licht kunnen regenen.