Niels Albert geeft Wout van Aert een waarschuwing

Voor Niels Albert mag het eerste duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel er ook aankomen. Ze staan in Antwerpen in elk geval allebei aan de start.

Of Van Aert Van der Poel iets in de weg kan leggen, is voor Albert koffiedik kijken. "Het is heel moeilijk om iets over de vorm van Van Aert te zeggen", aldus de ex-wereldkampioen bij Sporza Daily. "Met Daan Soete door het bos rijden, is niet hetzelfde als Van der Poel verslaan. Hij zal in ieder geval in orde moeten zijn als hij met hem mee wil."

Soete was de trainingspartner tijdens de eerste veldrittraining van Van Aert. Op die training kan Van Aert dus niet voortgaan om dingen te concluderen. "Het is inderdaad anders, trainen met Daan Soete - die zelf nog maar net terugkeert - en Jantje Bakelants of tegen Van der Poel strijden. Ook al rijden die mannen zich helemaal uit de naad op training."

Eerste indruk Albert over Van Aert positief

Er mogen vooral geen overhaaste vaststellingen gedaan worden, maar er is altijd wel een eerste indruk. Die van Albert over Van Aert is wel positief. "Als we louter op het oog afgaan, dan denk ik dat Van Aert iets scherper staat dan vorig jaar. Of zich dat ook in een succesformule vertaalt, is nog iets anders." Van Aert is gewaarschuwd: aan hem om er een succesformule van te maken.

Albert wil hem echter zeker niet te veel druk opleggen. Van Aert heeft zelf al aangegeven dat hij ervan genoot de afgelopen weken dat de druk van de competitie even afwezig was. Albert tempert dan ook de verwachtingen over WVA. "Het is zeker geen must dat hij Van der Poel meteen klopt. We moeten hem de kans geven om erin te komen."

Van Aert moet de kans krijgen te groeien

Lees ook... Wout van Aert komt ludiek uit de hoek met de cross in Antwerpen in aantocht›

Kortom, het moet voor Van Aert mogelijk zijn om naar een bepaalde vorm toe te groeien. Welk resultaat Van der Poel wel of niet behaalt, zou hierin eigenlijk geen hele grote rol in mogen spelen. Ook al heeft Van Aert zelf ook een bepaalde status.