D'hoore: "Elke keer één of twee seconden sneller: zo komen we dichter bij de wereldtop"

De Belgische achtervolgingsploeg staat vrijdag aan de start van de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Milton. Daar jaagt ze op een olympisch ticket.

"We genieten ervan om in ploeg te rijden, zeker omdat we elke wedstrijd progressie zien”, vertelde Jolien D'hoore aan Sporza. “De achtervolging is lastig, maar je bent altijd met vier en dat maakt het afzien nog leuker."

"We rijden elke wedstrijd met een groter verzet en dat lukt ook. Iedere keer doen we een of twee seconden van onze tijd af. Zo komen we dichter bij de wereldtop."

"De grote vraag is nu of we ons kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. De valpartij van Annelies Dom op training was wel een domper. We hopen haar afwezigheid in Canada op te vangen met Gilke Croket en Katrijn De Clercq."