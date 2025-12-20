Thibau Nys moet fans toch teleurstellen: Sven Nys legt uit waarom

Thibau Nys moet fans toch teleurstellen: Sven Nys legt uit waarom


Thibau Nys komt zondag dan toch niet aan de start in de Wereldbeker in Kortrijk. Hij had die cross deze week nog maar toegevoegd aan zijn programma, maar dat gaat nu toch niet door.

In de Belgische selectie voor de Wereldbeker in Koksijde dook plots de naam van Thibau Nys op. Die cross stond normaal gezien niet op het programma dat Nys voor de start van het seizoen had aangekondigd. 

Nys rijdt Koksijde dan toch niet

Nys leek zijn leiderstrui in de Wereldbeker dan toch te willen verdedigen, maar vader Sven Nys moest een dag voor de cross toch slecht nieuws brengen. "Thibau rijdt morgen niet in Koksijde", zei Nys bij Sporza. 

De selectie voor Koksijde moest maandag binnen zijn en Nys wilde de optie open houden om daar eventueel aan de start te komen. Enkele dagen later is dan de knoop doorgehakt om toch niet in Koksijde aan de start te staan. 

Wereldbekerklassement geen prioriteit voor Nys

"Hij is niet bezig met dat Wereldbekerklassement", stelt vader Nys. En Sven Nys wil ook niet dat zijn zoon te veel hooi op zijn vork neemt. Want als Nys Koksijde zou rijden, reed hij drie crossen op rij. 

"Op zijn leeftijd zou dat een stukje zelfmoord zijn", stelt Sven Nys. En dus rijdt Thibau Nys zondag niet in Koksijde, na Sardinië is het al de tweede manche van de Wereldbeker die Nys laat schieten. "Hij moet herstel inbouwen."

