Moreno De Pauw begint samen met Wim Stroetinga uitstekend aan Zesdaagse van Berlijn en staat meteen aan de leding

Donderdagavond ging de Zesdaagse van Berlijn met landgenoten Moreno De Pauw en Bryan Boussaer van start. Moreno De Pauw rijdt samen met de Nederlander Wim Stroetinga en Bryan Boussaer koerst aan de zijde van de Duitser Moritz Malcharek.

Stroetinga en De Pauw zijn in elk geval met 89 punten uitstekend begonnen. Ze worden wel -zoals verwacht- op de voet gevolgd door het duo Morgan Kneisky/Theo Reinhardt met 87 punten. De Denen Marc Hester en Olvier Wulff Frederiksen hebben 85 punten. Bryan Boussaer en Moritz Malcharek staan laatste op drie ronden.

