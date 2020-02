De Ketele krijgt geen vrijheid en moet het doen met ereplaats, 19-jarige wereldkampioen in puntenkoers

Op het WK baanwielrennen kondigen stilaan de nummers zich aan waarin de Belgen zich medaillekansen mogen toemeten. Zo was Kenny De Ketele één van de grote namen aan de start van de puntenkoers, maar hij moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een zevende plaats.

Dat De Ketele al heel wat bereikt heeft in deze discipline, werkte in Berlijn tegen hem. De tegenstand gunde hem geen enkele ruimte en zo zat De Ketele in de aanvangsfase gekneld. In het tweede gedeelte van de wedstrijd speelde de Oost-Vlaming alles of niets met verschillende aanvallen, maar opnieuw werd hij telkens tot de orde geroepen. Zo kon De Ketele niet echt meestrijden voor de medailles.

STRONG CONTROLEERT

Het zal Corbin Strong een zorg wezen, want de 19-jarige Nieuw-Zeelander is de nieuwe wereldkampioen. Strong zat door een vroege winstronde al snel op rozen. Nadien wist hij te controleren en in het slot zat er zelfs een extra winstronde in, met enige hulp van de Spanjaard Mora.

BRONS VOOR NEDERLAND

Die laatste geraakte zo ook aan een podiumplaats en een zilveren medaille. Weliswaar met 18 punten minder dan Strong. Het verschil tussen Mora en Roy Eefting was vier punten, maar de Nederlander kon zich wel troosten met de bronzen plak.

De Ketele pakte overigens wel nog uit door de eindsprint te winnen. Zo geraakte de vertegenwoordiger van België aan 20 punten en maakte hij nog heel wat plaatsen goed. De Ketele zal hopen om samen met Robbe Ghys wel een beter resultaat te kunnen bemachtigen in de ploegkoers.