De Ketele en Degrendele reageren na WK: "Sommige collega's tonen geen respect" en "Traantjes zullen nog volgen"

Het WK Baanwielrennen in Berlijn is op een sisser uitgedraaid voor de Belgische ploeg. Geen eremetaal voor de mannen in de ploegkoers, geen Olympische Spelen voor Nicky Degrendele. De reacties waren er dan ook naar.

Kenny De Ketele deed met Robbe Ghys lange tijd mee om de medailles, maar uiteindelijk werd het net niet: "We moeten kracht putten uit het feit dat renners uit de World Tour rekening houden met ons en dat we lang meededen voor eremetaal." Regels? Toch had hij in gesprek met Sporza toch ook wel wat kritiek op enkele van zijn collega's: "Het was een zottekot, zeker de eerste honderd rondes. Ze kwamen langs overal, je moest overal ogen hebben." "Misschien moet de UCI eens wat regels maken over wat er allemaal mag en wat niet. Sommige renners hebben echt geen respect voor hun collega's en snijden je zomaar de pas af of duwen je weg. Dat kan en mag de bedoeling niet zijn." Traantjes zullen nog wel volgen Ook Nicky Degrendele reageerde na haar mislukt WK. "Het is niet gegaan zoals ik wilde. Geloof me: de traantjes zullen nog wel vallen." "Dit is hard, maar het is hard voor iedereen. Op naar de Spelen van Parijs dan maar. Dat lijkt nog ver, maar Rio voelt ook nog als vorig jaar."